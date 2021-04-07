https://ria.ru/20210407/gosdep-1727285887.html
Госдеп заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
Госдеп заявил о заинтересованности в стабильных отношениях с Россией
США заинтересованы в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на "глубокие разногласия", заявил в среду представитель... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:51
2021-04-07T22:51
2021-04-07T23:06
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сша
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США заинтересованы в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на "глубокие разногласия", заявил в среду представитель госдепартамента США Нед Прайс."Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия", - сказал Прайс. Его попросили прокомментировать заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова зависят от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ в США был приглашен в Москву для консультаций. В ходе консультаций в Москве Антонов провел встречи в МИД РФ, Госдуме, Совфеде, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
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нед прайс, джо байден, россия, сша, в мире