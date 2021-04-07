https://ria.ru/20210407/golubi-1727179145.html

Священник пояснил, в каких случаях нельзя выпускать птиц на Благовещение

Священник пояснил, в каких случаях нельзя выпускать птиц на Благовещение

Специальных голубей на Благовещение стоит выпускать только в городе, за городом же стоит отдавать предпочтение диким птицам, однако в любом случае не стоит... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:44

2021-04-07T13:44

2021-04-07T13:47

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Специальных голубей на Благовещение стоит выпускать только в городе, за городом же стоит отдавать предпочтение диким птицам, однако в любом случае не стоит выпускать птиц, предназначенных для содержания в неволе, рассказал в интервью РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение – двунадесятый, один из двенадцати главных церковных праздников. По Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего сына. В честь этого события и установлен праздник.Он отметил, что выпускать голубей – народная традиция, которая не связана с праздником Благовещения. "По традиции выпускают диких птиц, например, подобранных, спасенных зимой. Но каждый раз это вызывает сопротивление защитников дикой природы. Утверждается, что достаточно много диких птичек гибнут. Поэтому в наше время в связи с особым вниманием к дикой природе чаще выпускают голубей. Голуби – прирученные птички, просто вернутся на свою голубятню", - рассказал Первозванский.При этом он предостерег от выпуска голубей в сельской местности, поскольку местные хищные птицы их побьют. "В моей семье придерживаются обычая выпускать диких птиц. Мы покупаем специальных птиц "на выпуск". Но надо понимать, как с ними обращаться. Нужно иметь корм, воду, клетку для содержания, не слишком сильно сжимать птицу в руке. Это ответственное дело и если подходить к этому без должной подготовки, то птички могут погибнуть", - заключил собеседник агентства.О празднике Благовещения Евангелие повествует так: архангел Гавриил явился к Деве Марии и сказал: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами … и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус". Непорочная дева сначала пребывала в недоумении, не поняв, "как будет это, когда я мужа не знаю". "Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим", - пояснил ангел. На это Мария с покорностью ответила "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". В праздник Благовещения есть послабления в постном меню: разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения, духовенство в этот день меняет темные облачения на праздничные – светлые.

https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727073365.html

https://ria.ru/20210407/pervozvanskiy-1727099331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь