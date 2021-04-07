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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210407/golod-1727078287.html
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней "нужно" ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).
2021-04-07T12:00
2021-04-07T12:00
правда тела
подкаст
диеты
питание
общество
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"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней «нужно» ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).
audio/mpeg
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней «нужно» ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).
audio/mpeg
Управляемый стресс и кетоз: что происходит с организмом на каждом сроке голодания? Реально ли голодать дома? И почему выход из голодания должен начинаться всего с одной ложки киселя? Объясняет врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.04:10 Разгрузочно-диетическая терапия: что это (и как она появилась)08:06 “Эту терапию начали применять еще в психиатрии”: зачем и кому нужно голодание 09:40 Что происходит с организмом при голодании 16:04 Сколько времени нужно голодать (и что происходит на каждом сроке)17:45 Как технически происходит вход в голодание25:50 “Минимум 20 км в день”. Почему голодающему нужно двигаться, а не лежать27:25 Выход из голодания (основные проблемы и как их избежать)30:35 “От неправильного выхода из голода можно умереть”31:47 Как голодать дома 33:39 “Разгрузочный день как средство искупления грехов после застолья”36:00 Откуда миф, что “при голодании первым делом уходят мышцы”37:40 65 дней без еды и воды: эксперимент Алена Бомбара. Можно ли “умереть от страха”40:35 Сколько веса человек теряет за неделю голодания ( и сколько кг потом вернется)41:45 Выход из голода как перезагрузка отношений с едойПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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аудио, подкаст, диеты, питание, общество

"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?

12:00 07.04.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?
12:00
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Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней "нужно" ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).
Управляемый стресс и кетоз: что происходит с организмом на каждом сроке голодания? Реально ли голодать дома? И почему выход из голодания должен начинаться всего с одной ложки киселя? Объясняет врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.
04:10 Разгрузочно-диетическая терапия: что это (и как она появилась)
08:06 “Эту терапию начали применять еще в психиатрии”: зачем и кому нужно голодание
09:40 Что происходит с организмом при голодании
16:04 Сколько времени нужно голодать (и что происходит на каждом сроке)
17:45 Как технически происходит вход в голодание
25:50 “Минимум 20 км в день”. Почему голодающему нужно двигаться, а не лежать
27:25 Выход из голодания (основные проблемы и как их избежать)
30:35 “От неправильного выхода из голода можно умереть”
31:47 Как голодать дома
33:39 “Разгрузочный день как средство искупления грехов после застолья”
36:00 Откуда миф, что “при голодании первым делом уходят мышцы”
37:40 65 дней без еды и воды: эксперимент Алена Бомбара. Можно ли “умереть от страха”
40:35 Сколько веса человек теряет за неделю голодания ( и сколько кг потом вернется)
41:45 Выход из голода как перезагрузка отношений с едой
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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