https://ria.ru/20210407/golod-1727078287.html

"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?

"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?

Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней "нужно" ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).

2021-04-07T12:00

2021-04-07T12:00

2021-04-07T12:00

правда тела

подкаст

диеты

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727077822_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_7449694a0b6b96d6d29f1f9ba93a9e06.png

"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает? Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней «нужно» ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы). audio/mpeg

"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает? Можно ли похудеть при помощи голодания, и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней «нужно» ничего не есть? Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы). audio/mpeg

Управляемый стресс и кетоз: что происходит с организмом на каждом сроке голодания? Реально ли голодать дома? И почему выход из голодания должен начинаться всего с одной ложки киселя? Объясняет врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.04:10 Разгрузочно-диетическая терапия: что это (и как она появилась)08:06 “Эту терапию начали применять еще в психиатрии”: зачем и кому нужно голодание 09:40 Что происходит с организмом при голодании 16:04 Сколько времени нужно голодать (и что происходит на каждом сроке)17:45 Как технически происходит вход в голодание25:50 “Минимум 20 км в день”. Почему голодающему нужно двигаться, а не лежать27:25 Выход из голодания (основные проблемы и как их избежать)30:35 “От неправильного выхода из голода можно умереть”31:47 Как голодать дома 33:39 “Разгрузочный день как средство искупления грехов после застолья”36:00 Откуда миф, что “при голодании первым делом уходят мышцы”37:40 65 дней без еды и воды: эксперимент Алена Бомбара. Можно ли “умереть от страха”40:35 Сколько веса человек теряет за неделю голодания ( и сколько кг потом вернется)41:45 Выход из голода как перезагрузка отношений с едойПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, диеты, питание, общество