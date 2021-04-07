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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210407/genom-1727240403.html
Ученые реконструировали древнейший геном европейца
Ученые реконструировали древнейший геном европейца
В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, авторы приводят результаты секвенирования древнейшего генома человека современного типа за... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:00
2021-04-07T18:00
наука
человек
генетика
биология
ближний восток
чехия
европа
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology &amp; Evolution, авторы приводят результаты секвенирования древнейшего генома человека современного типа за пределами Африки. Материал был получен из черепа возрастом около 45 тысяч лет, найденного в местечке Златы Кун в Чехии. Известно, что ранние Homo sapiens, после того, как они покинули Африку примерно 50 тысяч лет назад, скрещивались с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке. В итоге, все современные люди, кроме африканцев, имеют в своем геноме от 2 до 3 процентов ДНК неандертальцев. Так как со временем эти сегменты становятся все короче, их длину ученые используют для оценки возраста антропологических находок.Череп из Златы Кун был обнаружен в начале 1950-х годов и сейчас хранится в Национальном музее в Праге. Антропологическое исследование, основанное на форме черепа, показало его сходство с людьми, которые жили в Европе до последнего ледникового максимума — как минимум 30 тысяч лет назад, но радиоуглеродное датирование давало более молодой возраст.Картина прояснилась после того, как пробы были переданы для изучения в генетическую лабораторию Института истории человечества Макса Планка в Германии. Оказалось, что геном из Златы Кун содержит примерно такое же количество неандертальской ДНК, что и у других современных людей, но сами сегменты неандертальских генов в нем намного длиннее, чем у всех, включая усть-ишимского человека, который жил 45 тысяч лет назад в Сибири и до последнего времени считался древнейшим представителем людей современного типа за пределами Африки.Археологические данные позволяют предположить, что современные люди присутствовали в Юго-Восточной Европе уже 47–43 тысяч лет назад, но из-за нехватки качественного материала, до сих пор из останков такого возраста не удавалось извлечь ДНК. Ископаемый череп из Златы Кун позволил ученым получить самый древний реконструированный геном современного человека за пределами Африки. Он представляет популяцию, которая сформировалась еще до того, как предки современных европейцев и азиатов разделились, и о которой известно очень мало."Результаты нашего анализа ДНК показывают, что человек из Златы Кун находится ближе по времени к событию смешения с неандертальцами", — приводятся в пресс-релизе Института истории человечества Макса Планка слова первого автора статьи Кея Прюфера (Kay Prüfer).По оценкам авторов, он жил примерно на две тысячи лет позже эпизода смешения. "Интересно, что самые ранние современные люди в Европе в конечном итоге не добились успеха, — отмечает руководитель исследования Йоханнес Краузе (Johannes Krause), директор Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Как и в случае с усть-ишимским человеком или древнейшей европейской находкой — черепом из Пештера-ку-Оасе в Румынии, человек из Златы Кун не демонстрирует генетической преемственности с современными людьми, которые жили Европа позднее, после 40 тысяч лет назад".В качестве одного из возможных объяснений разрыва в двух волнах заселения Европы сапиенсами авторы приводят Кампанское игнимбритовое извержение, произошедшее 40-39 тысяч лет назад, которое сильно повлияло на климат в Северном полушарии и, возможно, снизило шансы на выживание неандертальцев и людей раннего современного периода на большей части Европы ледникового периода.
https://ria.ru/20210312/mekhanizm-1600938660.html
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человек, генетика, биология, ближний восток, чехия, европа

Ученые реконструировали древнейший геном европейца

18:00 07.04.2021
 
© Фото : Martin FrouzЧереп из Златы Кун (Чехия) возрастом около 45 тысяч лет
Череп из Златы Кун (Чехия) возрастом около 45 тысяч лет - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Martin Frouz
Череп из Златы Кун (Чехия) возрастом около 45 тысяч лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution, авторы приводят результаты секвенирования древнейшего генома человека современного типа за пределами Африки. Материал был получен из черепа возрастом около 45 тысяч лет, найденного в местечке Златы Кун в Чехии.
Известно, что ранние Homo sapiens, после того, как они покинули Африку примерно 50 тысяч лет назад, скрещивались с неандертальцами где-то на Ближнем Востоке. В итоге, все современные люди, кроме африканцев, имеют в своем геноме от 2 до 3 процентов ДНК неандертальцев. Так как со временем эти сегменты становятся все короче, их длину ученые используют для оценки возраста антропологических находок.
Череп из Златы Кун был обнаружен в начале 1950-х годов и сейчас хранится в Национальном музее в Праге. Антропологическое исследование, основанное на форме черепа, показало его сходство с людьми, которые жили в Европе до последнего ледникового максимума — как минимум 30 тысяч лет назад, но радиоуглеродное датирование давало более молодой возраст.
Картина прояснилась после того, как пробы были переданы для изучения в генетическую лабораторию Института истории человечества Макса Планка в Германии. Оказалось, что геном из Златы Кун содержит примерно такое же количество неандертальской ДНК, что и у других современных людей, но сами сегменты неандертальских генов в нем намного длиннее, чем у всех, включая усть-ишимского человека, который жил 45 тысяч лет назад в Сибири и до последнего времени считался древнейшим представителем людей современного типа за пределами Африки.
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Археологические данные позволяют предположить, что современные люди присутствовали в Юго-Восточной Европе уже 47–43 тысяч лет назад, но из-за нехватки качественного материала, до сих пор из останков такого возраста не удавалось извлечь ДНК. Ископаемый череп из Златы Кун позволил ученым получить самый древний реконструированный геном современного человека за пределами Африки. Он представляет популяцию, которая сформировалась еще до того, как предки современных европейцев и азиатов разделились, и о которой известно очень мало.
"Результаты нашего анализа ДНК показывают, что человек из Златы Кун находится ближе по времени к событию смешения с неандертальцами", — приводятся в пресс-релизе Института истории человечества Макса Планка слова первого автора статьи Кея Прюфера (Kay Prüfer).
По оценкам авторов, он жил примерно на две тысячи лет позже эпизода смешения.
"Интересно, что самые ранние современные люди в Европе в конечном итоге не добились успеха, — отмечает руководитель исследования Йоханнес Краузе (Johannes Krause), директор Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Как и в случае с усть-ишимским человеком или древнейшей европейской находкой — черепом из Пештера-ку-Оасе в Румынии, человек из Златы Кун не демонстрирует генетической преемственности с современными людьми, которые жили Европа позднее, после 40 тысяч лет назад".
В качестве одного из возможных объяснений разрыва в двух волнах заселения Европы сапиенсами авторы приводят Кампанское игнимбритовое извержение, произошедшее 40-39 тысяч лет назад, которое сильно повлияло на климат в Северном полушарии и, возможно, снизило шансы на выживание неандертальцев и людей раннего современного периода на большей части Европы ледникового периода.
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