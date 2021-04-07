В Белоруссии задержали россиянина за попытку ввезти 20 килограммов гашиша
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС в топливном баке автомобиля более 20 килограммов гашиша, задержан 34-летний россиянин, сообщил в среду Государственный таможенный комитет Белоруссии.
"Гражданин Российской Федерации, также имеющий гражданство Румынии и Молдовы, пытался ввезти из Польши на территорию Евразийского экономического союза особо опасное наркотическое средство - гашиш. Преступление пресечено гродненскими таможенниками в пункте пропуска "Берестовица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следовавший с территории Польши в качестве водителя 34-летний россиянин для прохождения границы выбрал "зеленый" коридор. В рамках таможенного контроля транспортное средство FIAT DUCATO было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, позволившего установить наличие скрытого товара. "При последующем досмотре из топливного бака таможенники извлекли 40 брикетов со спрессованным веществом коричневого цвета в герметичной упаковке. Согласно экспертизе … извлеченное вещество является особо опасным наркотическим средством – гашишем. Общий вес брутто наркотика составил более 22 кг", - говорится в сообщении.
Согласно ему, Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного наркотического средства в крупном размере. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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