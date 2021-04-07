https://ria.ru/20210407/gashish-1727167712.html

В Белоруссии задержали россиянина за попытку ввезти 20 килограммов гашиша

В Белоруссии задержали россиянина за попытку ввезти 20 килограммов гашиша

Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС в топливном баке автомобиля более 20 килограммов гашиша, задержан 34-летний россиянин, сообщил РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:03

2021-04-07T13:03

2021-04-07T13:03

балтия

евразийский экономический союз

польша

белоруссия

происшествия

в мире

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС в топливном баке автомобиля более 20 килограммов гашиша, задержан 34-летний россиянин, сообщил в среду Государственный таможенный комитет Белоруссии.Отмечается, что следовавший с территории Польши в качестве водителя 34-летний россиянин для прохождения границы выбрал "зеленый" коридор. В рамках таможенного контроля транспортное средство FIAT DUCATO было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, позволившего установить наличие скрытого товара. "При последующем досмотре из топливного бака таможенники извлекли 40 брикетов со спрессованным веществом коричневого цвета в герметичной упаковке. Согласно экспертизе … извлеченное вещество является особо опасным наркотическим средством – гашишем. Общий вес брутто наркотика составил более 22 кг", - говорится в сообщении.Согласно ему, Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС особо опасного наркотического средства в крупном размере. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В сообщении говорится, что с начала года белорусской таможней установлено 220 фактов незаконного перемещения через таможенную границу и оборота наркотиков и психотропов, порядка 70% из которых следовали из стран Балтии, Польши и Украины.

https://ria.ru/20210331/vecherinka-1603669895.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

балтия

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтия, евразийский экономический союз, польша, белоруссия, происшествия, в мире