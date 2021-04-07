https://ria.ru/20210407/furgal-1727126321.html

Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом

Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом

Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:58

2021-04-07T08:58

2021-04-07T10:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей фургал

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого ожидается, что оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.

https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей фургал, общество