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Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом
Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом
Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:58
2021-04-07T10:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей фургал
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого ожидается, что оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
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коронавирус в россии, сергей фургал, общество

Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом

08:58 07.04.2021 (обновлено: 10:26 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
"Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 градусов. Мы обратились с ходатайствами к администрации изолятора и к руководителю следственной группы, чтобы ему была оказана квалифицированная помощь. Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию. Сейчас мы передаем ходатайства, в том числе о смягчении ему меры пресечения, но, в первую очередь, о том, чтобы была оказана профессиональная медпомощь", - рассказал собеседник агентства.
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Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого ожидается, что оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей ФургалОбщество
 
 
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