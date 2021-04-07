Хабаровский экс-губернатор Фургал заразился коронавирусом
08:58 07.04.2021 (обновлено: 10:26 07.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Коронавирус выявили у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в следственном изоляторе, у него температура 38 градусов, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
"Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 градусов. Мы обратились с ходатайствами к администрации изолятора и к руководителю следственной группы, чтобы ему была оказана квалифицированная помощь. Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию. Сейчас мы передаем ходатайства, в том числе о смягчении ему меры пресечения, но, в первую очередь, о том, чтобы была оказана профессиональная медпомощь", - рассказал собеседник агентства.
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Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого ожидается, что оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.