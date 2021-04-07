https://ria.ru/20210407/fernandes-1727287954.html

Состояние президента Аргентины не вызывает опасений, заявили врачи

Состояние президента Аргентины не вызывает опасений, заявили врачи

Анализ крови и состояние легких президента Аргентины Альберто Фернандеса, заразившегося коронавирусом, не вызывают опасений, сообщила команда медиков главы... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:20

2021-04-07T23:20

2021-04-07T23:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр - РИА Новости. Анализ крови и состояние легких президента Аргентины Альберто Фернандеса, заразившегося коронавирусом, не вызывают опасений, сообщила команда медиков главы государства."Были проведены анализ крови и снимок лёгких, они абсолютно нормальные", - говорится в заявлении.У Фернандеса нет температуры, нет симптомов COVID-19, его состояние находится в пределах нормы.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.

https://ria.ru/20210403/vaktsina-1604131610.html

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире