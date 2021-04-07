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Состояние президента Аргентины не вызывает опасений, заявили врачи
Состояние президента Аргентины не вызывает опасений, заявили врачи
Анализ крови и состояние легких президента Аргентины Альберто Фернандеса, заразившегося коронавирусом, не вызывают опасений, сообщила команда медиков главы... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:20
2021-04-07T23:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр - РИА Новости. Анализ крови и состояние легких президента Аргентины Альберто Фернандеса, заразившегося коронавирусом, не вызывают опасений, сообщила команда медиков главы государства."Были проведены анализ крови и снимок лёгких, они абсолютно нормальные", - говорится в заявлении.У Фернандеса нет температуры, нет симптомов COVID-19, его состояние находится в пределах нормы.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.
https://ria.ru/20210403/vaktsina-1604131610.html
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире

Состояние президента Аргентины не вызывает опасений, заявили врачи

23:20 07.04.2021
 
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AP Photo / Juan Mabromata
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апр - РИА Новости. Анализ крови и состояние легких президента Аргентины Альберто Фернандеса, заразившегося коронавирусом, не вызывают опасений, сообщила команда медиков главы государства.
"Были проведены анализ крови и снимок лёгких, они абсолютно нормальные", - говорится в заявлении.
У Фернандеса нет температуры, нет симптомов COVID-19, его состояние находится в пределах нормы.
Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
3 апреля, 23:31
Президент Аргентины после заражения коронавирусом призвал вакцинироваться
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАргентинаВ мире
 
 
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