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В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции
В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции
В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:53
2021-04-07T12:36
ирина волынец
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. В связи с этим производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17 процентов от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50 процентов.Волынец направила копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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ирина волынец, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, республика татарстан (татарстан), общество

В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции

08:53 07.04.2021 (обновлено: 12:36 07.04.2021)
 
© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Fotolia / alexandre zveiger
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.
По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. В связи с этим производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17 процентов от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50 процентов.
Волынец направила копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
 
Ирина ВолынецАнна ПоповаМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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