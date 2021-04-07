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В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции

В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции

В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:53

2021-04-07T08:53

2021-04-07T12:36

ирина волынец

анна попова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

республика татарстан (татарстан)

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. В связи с этим производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17 процентов от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50 процентов.Волынец направила копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волынец, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, республика татарстан (татарстан), общество