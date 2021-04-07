https://ria.ru/20210407/fastfud-1727126176.html
В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции
В России хотят начать маркировать фастфуд по типу табачной продукции
В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:53
2021-04-07T08:53
2021-04-07T12:36
ирина волынец
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_0:585:5616:3744_1920x0_80_0_0_e9268bc3512af895b8d817503a237816.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В России хотят ввести регламент, согласно которому производители фастфуда будут указывать подробный состав продукта, а также снабжать его надписями о вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. В связи с этим производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17 процентов от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50 процентов.Волынец направила копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148335/77/1483357765_302:0:5294:3744_1920x0_80_0_0_957207a77fcafeb1b1854e308f47840c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волынец, анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, республика татарстан (татарстан), общество