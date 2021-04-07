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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210407/evro-1727128911.html
Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
Рубль снова ушел в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:22
2021-04-07T12:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
евро
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рубль снова ушел в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.В начале утренних торгов рубль немного подрос после вчерашнего падения, но к 09:32 мск снижение продолжилось: курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 77,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 92,02 рубля.Накануне российская валюта значительно снижалась на фоне растущих геополитических рисков: доллар обновил максимум с ноября 2020-го, а евро — с февраля. Одним из главных факторов такого падения аналитики называют санкционные риски из-за роста напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не смог переломить негативную динамику.
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динамика курсов валют, евро, экономика

Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля

09:22 07.04.2021 (обновлено: 12:37 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рубль снова ушел в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
В начале утренних торгов рубль немного подрос после вчерашнего падения, но к 09:32 мск снижение продолжилось: курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 77,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 92,02 рубля.
Накануне российская валюта значительно снижалась на фоне растущих геополитических рисков: доллар обновил максимум с ноября 2020-го, а евро — с февраля. Одним из главных факторов такого падения аналитики называют санкционные риски из-за роста напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не смог переломить негативную динамику.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 17:50Сказано в эфире
Экономист назвал два основных фактора, влияющих на ослабление рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютевроЭкономика
 
 
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