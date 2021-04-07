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Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
Рубль снова ушел в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:22
2021-04-07T09:22
2021-04-07T12:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
евро
экономика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рубль снова ушел в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.В начале утренних торгов рубль немного подрос после вчерашнего падения, но к 09:32 мск снижение продолжилось: курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 77,49 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 92,02 рубля.Накануне российская валюта значительно снижалась на фоне растущих геополитических рисков: доллар обновил максимум с ноября 2020-го, а евро — с февраля. Одним из главных факторов такого падения аналитики называют санкционные риски из-за роста напряженности на востоке Украины. При этом внешний позитивный фон — рост рынка нефти, западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют — не смог переломить негативную динамику.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/rubl-1727073891.html
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динамика курсов валют, евро, экономика