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В Китае обвинили США в дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе
В Китае обвинили США в дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе
Действия американского эсминца John S. McCain дестабилизируют обстановку в Тайваньском проливе и посылают ложный сигнал силам, выступающим за независимость... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:41
2021-04-07T18:28
ван и (политик)
гоминьдан
мид кнр
тайвань
вашингтон (город)
сша
минобороны китая
военно-морские силы сша
в мире
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Действия американского эсминца John S. McCain дестабилизируют обстановку в Тайваньском проливе и посылают ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении пресс-секретаря Восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэя."Седьмого апреля американский ракетный эсминец John S. McCain пересек Тайваньский пролив... Действия американского корабля подают ошибочный сигнал тем, кто выступает за независимость Тайваня, умышленно дестабилизируют обстановку в регионе, ставят под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы выражаем решительный протест в связи с этим", - говорится в заявлении, распространенном министерством обороны КНР.Сообщается, что военнослужащие Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая на протяжении всего пути сопровождали и держали под наблюдением американский корабль.Ранее ВМС США сообщило, что транзит ракетного эсминца John S. McCain через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону. Ведомство также заявило, что военные США продолжат летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право.Министр иностранных дел КНР Ван И ранее назвал тайваньский вопрос "красной чертой" в отношениях с США, подчеркнув, что у Китая нет пространства для уступок в этом вопросе. Китайский министр настоятельно призвал администрацию США в полной мере осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса, выполнять положения совместных коммюнике и отказаться от методов предыдущей администрации, "которая играла с огнем".США 1 января 1979 года установили дипломатические отношения с КНР, для этого Вашингтон разорвал официальные связи с Тайбэем. С того времени США в рамках политики "одного Китая" не признают Тайвань, хотя и поддерживают с ним тесные отношения.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html
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ван и (политик), гоминьдан, мид кнр, тайвань, вашингтон (город), сша, минобороны китая, военно-морские силы сша, в мире

В Китае обвинили США в дестабилизации обстановки в Тайваньском проливе

17:41 07.04.2021 (обновлено: 18:28 07.04.2021)
 
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th FleetАмериканский эсминец "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого
Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda/U.S. 7th Fleet
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ПЕКИН, 7 апр - РИА Новости. Действия американского эсминца John S. McCain дестабилизируют обстановку в Тайваньском проливе и посылают ложный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня, говорится в заявлении пресс-секретаря Восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэя.
"Седьмого апреля американский ракетный эсминец John S. McCain пересек Тайваньский пролив... Действия американского корабля подают ошибочный сигнал тем, кто выступает за независимость Тайваня, умышленно дестабилизируют обстановку в регионе, ставят под угрозу мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы выражаем решительный протест в связи с этим", - говорится в заявлении, распространенном министерством обороны КНР.
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Сообщается, что военнослужащие Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая на протяжении всего пути сопровождали и держали под наблюдением американский корабль.
Ранее ВМС США сообщило, что транзит ракетного эсминца John S. McCain через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону. Ведомство также заявило, что военные США продолжат летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право.
Министр иностранных дел КНР Ван И ранее назвал тайваньский вопрос "красной чертой" в отношениях с США, подчеркнув, что у Китая нет пространства для уступок в этом вопросе. Китайский министр настоятельно призвал администрацию США в полной мере осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса, выполнять положения совместных коммюнике и отказаться от методов предыдущей администрации, "которая играла с огнем".
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США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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Ван И (политик)ГоминьданМИД КНРТайваньВашингтон (город)СШАМинобороны КитаяВоенно-морские силы СШАВ мире
 
 
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