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Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:06

2021-04-07T12:06

2021-04-07T12:36

ереван

армения

общество

в мире

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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались сами прорваться. Начались стычки, есть задержанные.Акция у здания правительства пока продолжается.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, армения, общество, в мире