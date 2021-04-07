Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
12:06 07.04.2021 (обновлено: 12:36 07.04.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастник митинга оппозиции перед зданием Национального собрания Армении в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались сами прорваться. Начались стычки, есть задержанные.
Акция у здания правительства пока продолжается.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.