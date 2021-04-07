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Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:06
2021-04-07T12:36
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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались сами прорваться. Начались стычки, есть задержанные.Акция у здания правительства пока продолжается.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ереван, армения, общество, в мире

Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване

12:06 07.04.2021 (обновлено: 12:36 07.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастник митинга оппозиции перед зданием Национального собрания Армении в Ереване
Участник митинга оппозиции перед зданием Национального собрания Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Полицейские начали задерживать участников акции протеста у здания правительства Армении в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Протестующие потребовали от оцепивших здание полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались сами прорваться. Начались стычки, есть задержанные.
Акция у здания правительства пока продолжается.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
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