https://ria.ru/20210407/ekskursii-1727248704.html

Новый закон о гидах, экскурсоводах и проводниках вызвал споры на рынке

Новый закон о гидах, экскурсоводах и проводниках вызвал споры на рынке

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, этот документ вызвал... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:27

2021-04-07T19:27

2021-04-07T19:31

гид

проблемы - туризм

екатерина проничева

москва

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туризм

туристы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, этот документ вызвал неоднозначную реакцию на рынке.По словам представителей туристического рынка, обязательная аттестация в целом сделает услуги гидов-переводчиков, экскурсоводов качественнее, что положительно повлияет на имидж страны и турпоток.Также она отметила важность того, что переаттестацию придется проходить каждые пять лет. "Это творческая профессия, нельзя пользоваться лишь багажом знаний, полученным в студенческие годы", – добавила она.С другой стороны, эксперты опасаются, что это уменьшит число узкоспециализированных экскурсий, которые проводят профессионалы в той или иной области.Еще один вопрос, по его словам, – это аттестация на региональном уровне. "Конечно, это защищает местных экскурсоводов от конкуренции. Но я глубоко убежден, что в наш информационный век аттестовать надо владение экскурсоводом компетенциями, – говорит эксперт. – А если мы аттестуем компетенции, то каким образом они могут исчезнуть при пересечении границы региона?"Требование об обязательном наличии дополнительного профильного образования также, по его словам, не понятно: если человек показывает свои компетенции, зачем нужна бумажка?"Пункт закона о том, что экскурсоводом, гидом может быть только гражданин России, конечно, направлен на защиту российских специалистов, но снова вопрос компетенции, которую может показать и иностранец, – говорит Айрат Багаутдинов. – Если это проверка навыков и умений, то причем здесь гражданство?"Комментируя критику закона, Марина Крессова подчеркнула, что лекции, образовательно-просветительская деятельность – это другая сфера. "Недавно председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева сказала, что до пандемии столица принимала примерно 25 миллионов туристов в год, – напомнила Марина Крессова. – Тут не идет речь об узких специалистах, она о тех, кто работает с этими туристами. Примерно пять-шесть миллионов из них ездят на туристических автобусах – именно с ними общаются профессионалы, на которых и направлен закон. Конечно, есть и те, кто приезжает увидеть Москву глазами инженера".Если говорить об инструкторах-проводниках, для которых нормы закона строже, чем для гидов и экскурсоводов, то здесь, по словам профессионалов, важно то, как будут исполняться эти нормы.Эксперт уточнил, что нужны контролирующие органы, – тогда закон заработает. Сергей Смирнов уточнил, что, например, в Краснодарском крае, Адыгее на легальный спортивный туризм приходится лишь 10 процентов, а в основном большинство проводников, по его мнению, работают без документов. "Контроля нет, их и не заставишь", – сказал он, добавив, что изучит новый закон и будет его придерживаться.

https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html

https://ria.ru/20190518/1553592741.html

https://ria.ru/20190812/1557363116.html

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