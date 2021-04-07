Новый закон о гидах, экскурсоводах и проводниках вызвал споры на рынке
19:27 07.04.2021 (обновлено: 19:31 07.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы на станции "Комсомольская" кольцевой линии Московского метрополитена
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, этот документ вызвал неоднозначную реакцию на рынке.
По словам представителей туристического рынка, обязательная аттестация в целом сделает услуги гидов-переводчиков, экскурсоводов качественнее, что положительно повлияет на имидж страны и турпоток.
"Наша ассоциация активно участвовала в разработке этого закона, и я считаю, что он необходим. Нужно, чтобы услуги гидов-переводчиков, экскурсоводов, инструкторов-проводников были высокого качества, легитимными, и чтобы их оказывали профессионалы, – сказала вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Марина Крессова. – Мне кажется, новый закон укрепит туризм и сделает рынок экскурсий прозрачным".
Также она отметила важность того, что переаттестацию придется проходить каждые пять лет. "Это творческая профессия, нельзя пользоваться лишь багажом знаний, полученным в студенческие годы", – добавила она.
С другой стороны, эксперты опасаются, что это уменьшит число узкоспециализированных экскурсий, которые проводят профессионалы в той или иной области.
"У нас есть несколько принципиальных возражений к этому закону. Мне кажется, нельзя делать аттестацию обязательной, – сказал историк архитектуры, экскурсовод, основатель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов. – Ведь экскурсии проводят не только экскурсоводы, но и активисты, историки, искусствоведы, инженеры, учителя. Если аттестацию проходить придется всем, это создаст проблемы для развития разнообразия культурных форматов в виде экскурсий".
Еще один вопрос, по его словам, – это аттестация на региональном уровне. "Конечно, это защищает местных экскурсоводов от конкуренции. Но я глубоко убежден, что в наш информационный век аттестовать надо владение экскурсоводом компетенциями, – говорит эксперт. – А если мы аттестуем компетенции, то каким образом они могут исчезнуть при пересечении границы региона?"
Требование об обязательном наличии дополнительного профильного образования также, по его словам, не понятно: если человек показывает свои компетенции, зачем нужна бумажка?
"Пункт закона о том, что экскурсоводом, гидом может быть только гражданин России, конечно, направлен на защиту российских специалистов, но снова вопрос компетенции, которую может показать и иностранец, – говорит Айрат Багаутдинов. – Если это проверка навыков и умений, то причем здесь гражданство?"
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Комментируя критику закона, Марина Крессова подчеркнула, что лекции, образовательно-просветительская деятельность – это другая сфера.
"Недавно председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева сказала, что до пандемии столица принимала примерно 25 миллионов туристов в год, – напомнила Марина Крессова. – Тут не идет речь об узких специалистах, она о тех, кто работает с этими туристами. Примерно пять-шесть миллионов из них ездят на туристических автобусах – именно с ними общаются профессионалы, на которых и направлен закон. Конечно, есть и те, кто приезжает увидеть Москву глазами инженера".
Если говорить об инструкторах-проводниках, для которых нормы закона строже, чем для гидов и экскурсоводов, то здесь, по словам профессионалов, важно то, как будут исполняться эти нормы.
"Я уже 50 лет занимаюсь активным, спортивным туризмом только по правилам. Сейчас у меня идет набор инструкторов, я их обучаю, – говорит координатор программ подготовки инструкторов-проводников по водному туризму Сергей Смирнов. – То, что закон приняли – это хорошо, но нужно посмотреть на практику его применения".
Эксперт уточнил, что нужны контролирующие органы, – тогда закон заработает. Сергей Смирнов уточнил, что, например, в Краснодарском крае, Адыгее на легальный спортивный туризм приходится лишь 10 процентов, а в основном большинство проводников, по его мнению, работают без документов. "Контроля нет, их и не заставишь", – сказал он, добавив, что изучит новый закон и будет его придерживаться.
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