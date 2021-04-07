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Политика обокрали в фитнес-клубе московского пятизвездочного отеля
Политика обокрали в фитнес-клубе московского пятизвездочного отеля
У члена Палаты молодых депутатов при Московской областной думе Александра Дворкина украли 1,4 тысячи долларов, пока он занимался в фитнес-клубе пятизвездочной... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:22
2021-04-07T14:22
россия
московская областная дума
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. У члена Палаты молодых депутатов при Московской областной думе Александра Дворкина украли 1,4 тысячи долларов, пока он занимался в фитнес-клубе пятизвездочной гостиницы "Лотте Отель", подозреваемый задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, неизвестный в период с 29 марта по 2 апреля украл из раздевалки фитнес-клуба Mandara Spa на Новинском бульваре около 1,4 тысячи долларов, принадлежащие Дворкину."В понедельник, 5 апреля, по данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье о краже. По подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина 1994 года рождения, 6 апреля ему предъявлено обвинение по данному факту", - сказал собеседник агентства.Мера пресечения предполагаемому вору пока не избрана.Комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.Согласно информации с сайта Мособлдумы, Александр Дворкин - член Палаты молодых депутатов при этом законодательном органе. Он также является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", состоит в президиуме центрального совета партии, следует из информации на сайте политического объединения.
https://ria.ru/20210220/krazha-1598376377.html
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россия, московская областная дума, происшествия

Политика обокрали в фитнес-клубе московского пятизвездочного отеля

14:22 07.04.2021
 
© Фото : Московская областная Дума/Klim BerezutskiyАлександр Дворкин
Александр Дворкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Московская областная Дума/Klim Berezutskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. У члена Палаты молодых депутатов при Московской областной думе Александра Дворкина украли 1,4 тысячи долларов, пока он занимался в фитнес-клубе пятизвездочной гостиницы "Лотте Отель", подозреваемый задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, неизвестный в период с 29 марта по 2 апреля украл из раздевалки фитнес-клуба Mandara Spa на Новинском бульваре около 1,4 тысячи долларов, принадлежащие Дворкину.
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"В понедельник, 5 апреля, по данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье о краже. По подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина 1994 года рождения, 6 апреля ему предъявлено обвинение по данному факту", - сказал собеседник агентства.
Мера пресечения предполагаемому вору пока не избрана.
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Комментариями московской полиции РИА Новости не располагает.
Согласно информации с сайта Мособлдумы, Александр Дворкин - член Палаты молодых депутатов при этом законодательном органе. Он также является членом партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", состоит в президиуме центрального совета партии, следует из информации на сайте политического объединения.
 
РоссияМосковская областная думаПроисшествия
 
 
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