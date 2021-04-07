https://ria.ru/20210407/dtp-1727285381.html

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля

Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T22:45

2021-04-07T22:45

2021-04-07T23:32

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс."В Лефортовском тоннеле столкнулись 2 автомобиля. Движение в сторону Спартаковской площади затруднено на 3 километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.В среду около 20.00 в Лефортовском тоннеле уже была пробка - из-за загоревшегося автомобиля.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия