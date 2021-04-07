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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля
Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:45
2021-04-07T22:45
2021-04-07T23:32
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс."В Лефортовском тоннеле столкнулись 2 автомобиля. Движение в сторону Спартаковской площади затруднено на 3 километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.В среду около 20.00 в Лефортовском тоннеле уже была пробка - из-за загоревшегося автомобиля.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия