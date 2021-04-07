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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля
Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:45
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москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс."В Лефортовском тоннеле столкнулись 2 автомобиля. Движение в сторону Спартаковской площади затруднено на 3 километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.В среду около 20.00 в Лефортовском тоннеле уже была пробка - из-за загоревшегося автомобиля.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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РИА Новости
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля

22:45 07.04.2021 (обновлено: 23:32 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛефортовский тоннель
Лефортовский тоннель - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Второе за вечер ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве: столкнулись два автомобиля, движение затруднено, сообщает столичный дептранс.
"В Лефортовском тоннеле столкнулись 2 автомобиля. Движение в сторону Спартаковской площади затруднено на 3 километра", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В среду около 20.00 в Лефортовском тоннеле уже была пробка - из-за загоревшегося автомобиля.
Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено.
"Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
 
Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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