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В ДТП под Новосибирском погибли два человека
В ДТП под Новосибирском погибли два человека
Два человека погибли в среду в дорожной аварии при столкновении двух встречных автомобилей под Новосибирском, сообщила РИА Новости главный врач станции скорой... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T07:00
2021-04-07T09:18
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новосибирская область
дтп
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 апр — РИА Новости. Два человека погибли в среду в дорожной аварии при столкновении двух встречных автомобилей под Новосибирском, сообщила РИА Новости главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.По данным главка МВД по области, ДТП произошло около 07.40 (03.40 мск) в Новосибирском районе на 22-м километре автодороги К-19р."По предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и легкового автомобиля Honda Fit, которые двигались во встречном направлении. После этого Toyota Hiace совершила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Новосибирск-Жеребцово", — сообщили журналистам в ГУМВД.В главке подтвердили, что в ДТП погибли два человека — мужчины в возрасте около 35-45 лет. В полиции отметили, что среди пассажиров автобуса ПАЗ пострадавших нет. Уточняются другие подробности инцидента.В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области сообщили, что при аварии в одном из автомобилей оказался заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути."В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка. Бригада скорой медицинской помощи осматривает других пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210406/avariya-1604414718.html
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гумвд, новосибирск, новосибирский район, новосибирская область, дтп, происшествия

В ДТП под Новосибирском погибли два человека

07:00 07.04.2021 (обновлено: 09:18 07.04.2021)
 
© Фото : ГУ МВД по Новосибирской областиДТП на 22 километре автодороги К-19Р в Новосибирской области
ДТП на 22 километре автодороги К-19Р в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : ГУ МВД по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 7 апр — РИА Новости. Два человека погибли в среду в дорожной аварии при столкновении двух встречных автомобилей под Новосибирском, сообщила РИА Новости главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Два человека погибли, еще четверо пострадали, в том числе двое детей", — сообщила собеседница агентства.

По данным главка МВД по области, ДТП произошло около 07.40 (03.40 мск) в Новосибирском районе на 22-м километре автодороги К-19р.
© Фото : ГУ МВД по Новосибирской областиДТП на 22 километре автодороги К-19Р в Новосибирской области
ДТП на 22 километре автодороги К-19Р в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : ГУ МВД по Новосибирской области
ДТП на 22 километре автодороги К-19Р в Новосибирской области
"По предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и легкового автомобиля Honda Fit, которые двигались во встречном направлении. После этого Toyota Hiace совершила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Новосибирск-Жеребцово", — сообщили журналистам в ГУМВД.
В главке подтвердили, что в ДТП погибли два человека — мужчины в возрасте около 35-45 лет. В полиции отметили, что среди пассажиров автобуса ПАЗ пострадавших нет. Уточняются другие подробности инцидента.
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В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области сообщили, что при аварии в одном из автомобилей оказался заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути.
"В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка. Бригада скорой медицинской помощи осматривает других пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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ГУМВДНовосибирскНовосибирский районНовосибирская областьДТППроисшествия
 
 
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