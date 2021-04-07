https://ria.ru/20210407/dtp-1727121663.html

В ДТП под Новосибирском погибли два человека

В ДТП под Новосибирском погибли два человека

Два человека погибли в среду в дорожной аварии при столкновении двух встречных автомобилей под Новосибирском, сообщила РИА Новости главный врач станции скорой... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T07:00

2021-04-07T07:00

2021-04-07T09:18

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НОВОСИБИРСК, 7 апр — РИА Новости. Два человека погибли в среду в дорожной аварии при столкновении двух встречных автомобилей под Новосибирском, сообщила РИА Новости главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.По данным главка МВД по области, ДТП произошло около 07.40 (03.40 мск) в Новосибирском районе на 22-м километре автодороги К-19р."По предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и легкового автомобиля Honda Fit, которые двигались во встречном направлении. После этого Toyota Hiace совершила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту Новосибирск-Жеребцово", — сообщили журналистам в ГУМВД.В главке подтвердили, что в ДТП погибли два человека — мужчины в возрасте около 35-45 лет. В полиции отметили, что среди пассажиров автобуса ПАЗ пострадавших нет. Уточняются другие подробности инцидента.В свою очередь, в ГУМЧС по Новосибирской области сообщили, что при аварии в одном из автомобилей оказался заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути."В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка. Бригада скорой медицинской помощи осматривает других пострадавших. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210406/avariya-1604414718.html

https://ria.ru/20210406/bil-1727075456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, новосибирск, новосибирский район, новосибирская область, дтп, происшествия