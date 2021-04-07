https://ria.ru/20210407/drozdov-1727174477.html

"Началась гангрена": Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь

"Началась гангрена": Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь

Ученый и телеведущий Николай Дроздов в недавнем выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказал, как Елена... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:10

2021-04-07T19:10

2021-04-07T19:10

борис корчевников

здоровье

помощь

шоубиз

елена малышева

шоу-бизнес

николай дроздов

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученый и телеведущий Николай Дроздов в недавнем выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь.Это произошло на съемках легендарной передачи "В мире животных": Дроздова укусила змея, но он не придал этому особого значения.Три дня телеведущий ходил с опухшей рукой и лишь наблюдал, как появлялись то красные, то белые пятна.Первого июня, в Международный день защиты детей, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева пригласила популярного телеведущего в Филатовскую больницу поздравить маленьких пациентов и вручить им подарки.Тогда же она обратила внимание на руку Николая Николаевича и сразу тщательно осмотрела ее."А я и не заметил эти темно-синие пятна, которые определяют начало гангрены", — признался Дроздов.Ученого экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского, где положили под капельницу.Дроздов говорит, что до сих пор называет Малышеву спасительницей, которая подарила ему жизнь.

https://ria.ru/20200619/1573196964.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, здоровье, помощь, елена малышева, шоу-бизнес, николай дроздов