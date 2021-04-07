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Шоубиз
https://ria.ru/20210407/drozdov-1727174477.html
"Началась гангрена": Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
"Началась гангрена": Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь
Ученый и телеведущий Николай Дроздов в недавнем выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказал, как Елена... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:10
2021-04-07T19:10
борис корчевников
здоровье
помощь
шоубиз
елена малышева
шоу-бизнес
николай дроздов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученый и телеведущий Николай Дроздов в недавнем выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь.Это произошло на съемках легендарной передачи "В мире животных": Дроздова укусила змея, но он не придал этому особого значения.Три дня телеведущий ходил с опухшей рукой и лишь наблюдал, как появлялись то красные, то белые пятна.Первого июня, в Международный день защиты детей, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева пригласила популярного телеведущего в Филатовскую больницу поздравить маленьких пациентов и вручить им подарки.Тогда же она обратила внимание на руку Николая Николаевича и сразу тщательно осмотрела ее."А я и не заметил эти темно-синие пятна, которые определяют начало гангрены", — признался Дроздов.Ученого экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского, где положили под капельницу.Дроздов говорит, что до сих пор называет Малышеву спасительницей, которая подарила ему жизнь.
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борис корчевников, здоровье, помощь, елена малышева, шоу-бизнес, николай дроздов

"Началась гангрена": Дроздов рассказал, как Малышева спасла ему жизнь

19:10 07.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученый и телеведущий Николай Дроздов в недавнем выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказал, как Елена Малышева спасла ему жизнь.
Это произошло на съемках легендарной передачи "В мире животных": Дроздова укусила змея, но он не придал этому особого значения.
Три дня телеведущий ходил с опухшей рукой и лишь наблюдал, как появлялись то красные, то белые пятна.

"Тогда я действительно мог отдать концы, — вспоминает Дроздов.

Первого июня, в Международный день защиты детей, врач-терапевт и кардиолог Елена Малышева пригласила популярного телеведущего в Филатовскую больницу поздравить маленьких пациентов и вручить им подарки.
Тогда же она обратила внимание на руку Николая Николаевича и сразу тщательно осмотрела ее.

"У вас же началась гангрена, — сказала Малышева, указав на синие пятна. — Вы что? Завтра у вас или руку отнимут, или вы сами концы отдадите!"

"А я и не заметил эти темно-синие пятна, которые определяют начало гангрены", — признался Дроздов.
Ученого экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского, где положили под капельницу.

"Я целый месяц пролежал под ней. Еще мне давали другие лекарства, делали промывание крови", — вспоминает телеведущий.

Дроздов говорит, что до сих пор называет Малышеву спасительницей, которая подарила ему жизнь.
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