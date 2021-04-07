https://ria.ru/20210407/donbass-1727277354.html

Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе

Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе

Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:19

2021-04-07T21:19

2021-04-07T21:19

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КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции объединенных сил.Отмечается, что практические стрельбы проводились по воздушным целям, которые летят на разных высотах."Вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120 миллиметровые мины", - уточнили в штабе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727274605.html

https://ria.ru/20210407/nastuplenie-1727225552.html

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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире