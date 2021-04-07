Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе
© РИА Новости / Николай Сидоров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области
КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"В районе отвода тяжелого вооружения подразделения отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха упражнялись в мастерстве боевой стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что практические стрельбы проводились по воздушным целям, которые летят на разных высотах.
"Вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120 миллиметровые мины", - уточнили в штабе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.