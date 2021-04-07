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Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе
Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе
Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:19
2021-04-07T21:19
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КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции объединенных сил.Отмечается, что практические стрельбы проводились по воздушным целям, которые летят на разных высотах."Вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120 миллиметровые мины", - уточнили в штабе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210407/donbass-1727274605.html
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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские зенитчики провели учебные стрельбы в Донбассе

21:19 07.04.2021
 
© РИА Новости / Николай Сидоров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области
Боец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Николай Сидоров
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КИЕВ, 7 апр – РИА Новости. Украинские зенитчики провели учебные стрельбы по воздушным целям в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В районе отвода тяжелого вооружения подразделения отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха упражнялись в мастерстве боевой стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практические стрельбы проводились по воздушным целям, которые летят на разных высотах.
"Вместо беспилотников в качестве мишеней использовали осветительные 120 миллиметровые мины", - уточнили в штабе.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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