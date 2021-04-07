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США призвали Россию "вернуться к соблюдению" Договора по открытому небу
США призвали Россию "вернуться к соблюдению" Договора по открытому небу
США не принимали решения о будущем участии в Договоре по открытому небу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:06
2021-04-07T17:25
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не принимали решения о будущем участии в Договоре по открытому небу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента."Решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось. США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнерами", - сказал представитель госдепартамента.Россия в прошлом отвергала обвинения в несоблюдении договора.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках ДОН. По данным издания, такие действия "вызывают вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с РФ.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. У США и их союзников остается около полутора месяцев для определения своей позиции по поводу того, намерены ли они сохранять договор.МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
https://ria.ru/20210406/dogovor-1604396656.html
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россия, государственный департамент сша, сша

США призвали Россию "вернуться к соблюдению" Договора по открытому небу

17:06 07.04.2021 (обновлено: 17:25 07.04.2021)
 
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Минобороны РФ
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не принимали решения о будущем участии в Договоре по открытому небу, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
"Решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось. США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнерами", - сказал представитель госдепартамента.
"Продолжающееся несоблюдение договора Россией - это один из факторов, имеющих отношение (к решению). По мере того как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора", - сказал представитель госдепартамента.
Россия в прошлом отвергала обвинения в несоблюдении договора.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках ДОН. По данным издания, такие действия "вызывают вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с РФ.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН. У США и их союзников остается около полутора месяцев для определения своей позиции по поводу того, намерены ли они сохранять договор.
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:13
МИД поставил дедлайн для США по Договору об открытом небе
МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
 
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