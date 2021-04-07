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В ДНР рассказали о большом числе желающих получить российский паспорт
В ДНР рассказали о большом числе желающих получить российский паспорт
Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить гражданство России, превышает возможности миграционной службы ДНР, заявил... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:06
2021-04-07T16:06
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить гражданство России, превышает возможности миграционной службы ДНР, заявил журналистам глава республики Денис Пушилин.Он отметил, что проделана большая работа по расширению технических возможностей и штата сотрудников отделений миграционной службы ДНР.Ранее Пушилин на пресс-конференции заявил, что на данный момент в ДНР около 250 тысяч граждан РФ. По данным государственной службы статистики ДНР на 1 февраля, в республике проживают более 2,2 миллиона человек.Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее Владимир Путин. С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают Центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
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россия
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР рассказали о большом числе желающих получить российский паспорт

16:06 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить гражданство России, превышает возможности миграционной службы ДНР, заявил журналистам глава республики Денис Пушилин.

"Потребности больше, чем возможности нашей миграционной службы… Паспорта нужны, паспорта востребованы", - сказал Пушилин в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что проделана большая работа по расширению технических возможностей и штата сотрудников отделений миграционной службы ДНР.
Ранее Пушилин на пресс-конференции заявил, что на данный момент в ДНР около 250 тысяч граждан РФ. По данным государственной службы статистики ДНР на 1 февраля, в республике проживают более 2,2 миллиона человек.
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Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее Владимир Путин. С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают Центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
 
 
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