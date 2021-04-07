https://ria.ru/20210407/dnr-1727220827.html

В ДНР рассказали о большом числе желающих получить российский паспорт

В ДНР рассказали о большом числе желающих получить российский паспорт

Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить гражданство России, превышает возможности миграционной службы ДНР, заявил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:06

2021-04-07T16:06

2021-04-07T16:06

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Число жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, желающих получить гражданство России, превышает возможности миграционной службы ДНР, заявил журналистам глава республики Денис Пушилин.Он отметил, что проделана большая работа по расширению технических возможностей и штата сотрудников отделений миграционной службы ДНР.Ранее Пушилин на пресс-конференции заявил, что на данный момент в ДНР около 250 тысяч граждан РФ. По данным государственной службы статистики ДНР на 1 февраля, в республике проживают более 2,2 миллиона человек.Жители самопровозглашенных ЛНР и ДНР получают российские паспорта в соответствии с указом президента РФ от 2019 года. Вопрос получения российского гражданства носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву, заявлял ранее Владимир Путин. С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают Центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире