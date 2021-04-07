https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html

Глава ДНР Пушилин предупредил Киев о последствиях в случае наступления

Глава ДНР Пушилин предупредил Киев о последствиях в случае наступления

Если Киев пойдет в наступление, ДНР не остановится на своих нынешних границах, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:12

2021-04-07T13:12

2021-04-07T23:04

донецкая народная республика

денис пушилин

дмитрий песков

москва

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Если Киев пойдет в наступление, ДНР не остановится на своих нынешних границах, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. "Желание освободить территории (Донбасса, подконтрольные Киеву. — Прим. ред.), русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, такое желание есть. Но война страшна <…> Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то, где мы остановимся, никто сейчас не скажет", — сказал он, отвечая на вопрос о действиях ДНР в случае наступления украинских силовиков.По его словам, ситуация ухудшается и "идет по нарастающей": число обстрелов увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года, Украина стягивает к линии соприкосновения технику и личный состав. Все это, по мнению главы ДНР, говорит о том, что Киев готов к возобновлению полномасштабных боевых действий.Он подчеркнул, что ДНР готова к любому развитию ситуации.В последнее время напряженность в зоне конфликта в Донбассе значительно возросла: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок.В Москве обстановку на линии соприкосновения назвали пугающей и отметили, что пока не видят намерений Киева успокоиться и взять под контроль свои подразделения. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта, поэтому, по его словам, она не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Всего за семь лет конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210406/donbass-1727108562.html

https://ria.ru/20210406/donbass-1604388594.html

донецкая народная республика

москва

украина

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Глава ДНР: "Война страшна, но никто не знает, где мы остановимся" Пушилин: Желание освободить территории Донбасса, освободить русских, которые сейчас находятся в несопоставимых с нами условиях, такое желание есть. Но война страшна, и мы с вами это знаем. Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся, никто сейчас не скажет. 2021-04-07T13:12 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий песков, москва, украина, в мире