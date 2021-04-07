https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

Ученые пересматривают технологии выращивания пшеницы для повышения урожая

Ученые пересматривают технологии выращивания пшеницы для повышения урожая

Первое в России комплексное исследование новых многолетних культур проведут ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Аграрного... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:00

2021-04-07T09:00

2021-04-07T09:01

наука

общество

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Первое в России комплексное исследование новых многолетних культур проведут ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Аграрного научного центра "Донской" (АНЦ "Донской"). По мнению исследователей, пересмотр технологии выращивания поможет увеличить урожай многолетней пшеницы и кормового сырья из колосьев, а также повысить их качество. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам специалистов, еще в 1928 году знаменитый советский селекционер Николай Цицин начал большую исследовательскую работу, в результате которой сделал выдающийся вклад в мировую науку: впервые получил гибрид, скрестив пшеницу с пыреем. Это и положило начало научным работам по созданию смешанных культур, которые сохраняют в себе лучшие свойства обоих растений и являются биологически более ценными и, что особенно важно, многолетними.Коллектив ученых ДГТУ и АНЦ "Донской" проведет первое в России комплексное исследование новейших многолетних культур: засухоустойчивой пшеницы "Трититригия цицини", названной в честь Цицина, и селектированного сизого пырея сорта "Сова". После созревания колоса у таких культур особенно быстро вырастают новые побеги. Это позволяет после уборки зерна получать до трех укосов зеленой массы – очень ценного кормового сырья.По словам специалистов ДГТУ, в настоящее время не существует научно обоснованных технологий уборки, которые позволяли бы качественно убирать, разделять и перерабатывать зерновую и зеленую части урожая, а также максимально использовать и перерабатывать колосья."Сейчас уборка пшеницы происходит на стадии полной спелости. Есть много научных исследований, которые показывают, что в процессе созревания количество клейковины, белка и аминокислот уменьшается. Кроме того, при традиционном методе уборки урожая – прямом комбайнировании, технически выполнить прямую уборку этих культур на ранних стадиях спелости невозможно", – рассказала младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Центр агробиотехнологии" ДГТУ Татьяна Мальцева.Агрономы собираются сеять многолетние культуры разными способами и технологиями. Они изучат их биологические кормовые свойства на разных фазах созревания – от молочной до полной спелости, а также оценят аминокислотный состав, содержание минеральных веществ и физико-механические свойства растительной массы. Специалисты планируют обосновать метод уборки на ранних стадиях спелости.Одним из этапов исследования станет анализ технологий сбора урожая. Научная группа планирует собрать зерно методом очеса с использованием резонансных частот (вибрации), которые возникают, когда движется комбайн. Такой способ позволяет убрать преимущественно зерно, при этом оно меньше травмируется. Стебель остается в поле нескошенным, на нем вырастут новые зеленые побеги."Обычным комбайном такую пшеницу не собрать, он будет ее перемалывать в единую массу. Совместно в АНЦ "Донской" мы разработали новое оборудование, а с учеными из РАН определили частоты, при которых зерно лучше отходит от колоса. Уже прошли первые испытания", – отметил декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.Специалисты предполагают, что новые технологии позволят снизить затраты на посев и уборку урожая на 15 процентов. Это станет возможно с помощью новых комбайнов и сокращения агросроков за счет уборки зерна на ранней стадии спелости. Новая техника позволит собрать урожай с меньшими потерями, так как на настоящий момент комбайны не успевают собрать полнозрелую пшеницу, рассказали эксперты.Семена многолетних культур для исследования предоставит Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина.

https://na.ria.ru/20210316/dgtu-1601467807.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/1588147793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет