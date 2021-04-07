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Педиатр рассказал, как родителям помочь ребенку реже болеть
Педиатр рассказал, как родителям помочь ребенку реже болеть
Дети берут пример с семьи, поэтому у родителей должно быть принято заниматься физической культурой, спортом, прогуливаться на свежем воздухе и правильно... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T07:46
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дети берут пример с семьи, поэтому у родителей должно быть принято заниматься физической культурой, спортом, прогуливаться на свежем воздухе и правильно питаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.По его словам, в целом здоровый образ жизни сильно популяризируется в московском здравоохранении. Поэтому процент детей, ведущих активный образ жизни, достаточно высокий.
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социальный навигатор, детские вопросы, здоровье - общество, исмаил османов, россия, москва, общество

Педиатр рассказал, как родителям помочь ребенку реже болеть

07:46 07.04.2021 (обновлено: 09:28 07.04.2021)
 
© Depositphotos / aletiaСемья смотрит на закат
Семья смотрит на закат - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Depositphotos / aletia
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Дети берут пример с семьи, поэтому у родителей должно быть принято заниматься физической культурой, спортом, прогуливаться на свежем воздухе и правильно питаться, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.
"Это нужно начинать буквально с рождения. Это вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается еще до рождения ребенка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций в плане питания, сна, пребывания на свежем воздухе, в плане вредных привычек и физической активности. В этом ведущая роль должна принадлежать не школе, не учителям, а семье. Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребенок не будет, если не принято прогуливаться в городе, на свежем воздухе, за городом, в парке, тоже ребенку это не привьешь. И главное питание", - рассказал Османов, отвечая на вопрос, как помочь ребенку быть здоровым и редко болеть.
По его словам, в целом здоровый образ жизни сильно популяризируется в московском здравоохранении. Поэтому процент детей, ведущих активный образ жизни, достаточно высокий.
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