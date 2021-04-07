Педиатр рассказал, как родителям помочь ребенку реже болеть

"Это нужно начинать буквально с рождения. Это вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается еще до рождения ребенка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций в плане питания, сна, пребывания на свежем воздухе, в плане вредных привычек и физической активности. В этом ведущая роль должна принадлежать не школе, не учителям, а семье. Обычно дети берут пример с семьи, если не принято заниматься физической культурой, спортом, то и ребенок не будет, если не принято прогуливаться в городе, на свежем воздухе, за городом, в парке, тоже ребенку это не привьешь. И главное питание", - рассказал Османов, отвечая на вопрос, как помочь ребенку быть здоровым и редко болеть.