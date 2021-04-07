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Медведев обсудил с Чернышенко повышение эффективности НТП
Медведев обсудил с Чернышенко повышение эффективности НТП
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вопросы повышения эффективности государственной научно-технической... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:16
2021-04-07T21:16
2021-04-07T21:16
россия
дмитрий чернышенко
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обсудил с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вопросы повышения эффективности государственной научно-технической политики, сообщается на странице Медведева в соцсетях."На встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсудили реализацию указа президента "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики". В указе изменен характер работы и принцип формирования Совета по науке и образованию при президенте РФ. Для реализации его оперативных полномочий создан президиум, который по должности возглавляет заместитель председателя Совета безопасности", - говорится в опубликованном сообщении.Кроме того, как отмечается в публикации, в настоящее время необходимо вместе правительством организовать работу по решению задач научно-технологического развития страны.
https://ria.ru/20210407/biznes-1727130769.html
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