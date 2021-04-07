https://ria.ru/20210407/chekhiya-1727194890.html

Житель Чехии сообщил полиции, что у него есть розовый танк и артустановка

Житель Чехии сообщил полиции, что у него есть розовый танк и артустановка

Мужчина на востоке Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил полиции о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100, РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:48

2021-04-07T14:48

2021-04-07T16:16

чехия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194467_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_800af7c75e4fb87628ba207311df4a74.jpg

ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Мужчина на востоке Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил полиции о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.Тем не менее и танк, и артустановку полиция оставила у их владельца."Это вооружение находится у владельца в безопасности, к тому же он пообещал в самое ближайшее время довести их деактивацию до правовой нормы, поэтому было решено, что их можно оставить у хозяина", - добавила Кормошова.Оружейная амнистия проводится в Чехии регулярно, в этом году она длится с января по конец июля. "В рамках этой амнистии люди могут сдать в полицию имеющееся у них нелегально оружие без объяснения его происхождения и без наказания. Или, наоборот, могут попросить официально зарегистрировать свое нелегальное оружие и оставить его у себя", - объяснила Кормошова.

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, безопасность, в мире