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Житель Чехии сообщил полиции, что у него есть розовый танк и артустановка
Житель Чехии сообщил полиции, что у него есть розовый танк и артустановка
Мужчина на востоке Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил полиции о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100, РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:48
2021-04-07T14:48
2021-04-07T16:16
чехия
безопасность
в мире
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ПРАГА, 7 апр – РИА Новости. Мужчина на востоке Чехии в рамках оружейной амнистии сообщил полиции о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.Тем не менее и танк, и артустановку полиция оставила у их владельца."Это вооружение находится у владельца в безопасности, к тому же он пообещал в самое ближайшее время довести их деактивацию до правовой нормы, поэтому было решено, что их можно оставить у хозяина", - добавила Кормошова.Оружейная амнистия проводится в Чехии регулярно, в этом году она длится с января по конец июля. "В рамках этой амнистии люди могут сдать в полицию имеющееся у них нелегально оружие без объяснения его происхождения и без наказания. Или, наоборот, могут попросить официально зарегистрировать свое нелегальное оружие и оставить его у себя", - объяснила Кормошова.
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РИА Новости
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чехия, безопасность, в мире
ПРАГА, 7 апр – РИА Новости.
Мужчина на востоке Чехии
в рамках оружейной амнистии сообщил полиции о наличии у него танка T 34/85 розового цвета и самоходной артиллерийской установки SD-100, сообщила журналистам представитель полиции Ива Кормошова.
"Подобное вооружение этот мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы, поэтому предложил вниманию полиции. Наши эксперты внимательно осмотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение", - сказала Кормошова.
Тем не менее и танк, и артустановку полиция оставила у их владельца.
"Это вооружение находится у владельца в безопасности, к тому же он пообещал в самое ближайшее время довести их деактивацию до правовой нормы, поэтому было решено, что их можно оставить у хозяина", - добавила Кормошова.
Оружейная амнистия проводится в Чехии регулярно, в этом году она длится с января по конец июля. "В рамках этой амнистии люди могут сдать в полицию имеющееся у них нелегально оружие без объяснения его происхождения и без наказания. Или, наоборот, могут попросить официально зарегистрировать свое нелегальное оружие и оставить его у себя", - объяснила Кормошова.