https://ria.ru/20210407/borsch-1727284472.html

Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу

Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал в беседе с телеканалом "360" об отношении российского президента и его... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-07T22:30

2021-04-07T22:30

2021-04-08T00:02

анатолий галкин

россия

владимир путин

украина

еда

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал в беседе с телеканалом "360" об отношении российского президента и его предшественников к борщу.По его словам, власти страны никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности блюда, заявления о которой сейчас все чаще звучат из Киева."Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто "борщ" и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее", — рассказал он.Галкин отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо."Наш президент просто пишет "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине", — подытожил он.Помимо прочего, шеф-повар назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть "народным и вкусным".

https://ria.ru/20210331/borsch-1603712254.html

https://ria.ru/20200505/1570981115.html

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анатолий галкин, россия, владимир путин, украина, еда, общество