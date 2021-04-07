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Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу
Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу
Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал в беседе с телеканалом "360" об отношении российского президента и его... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T22:30
2021-04-08T00:02
анатолий галкин
россия
владимир путин
украина
еда
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал в беседе с телеканалом "360" об отношении российского президента и его предшественников к борщу.По его словам, власти страны никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности блюда, заявления о которой сейчас все чаще звучат из Киева."Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто "борщ" и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее", — рассказал он.Галкин отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо."Наш президент просто пишет "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине", — подытожил он.Помимо прочего, шеф-повар назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть "народным и вкусным".
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анатолий галкин, россия, владимир путин, украина, еда, общество

Кремлевский повар рассказал об отношении Путина к борщу

22:30 07.04.2021 (обновлено: 00:02 08.04.2021)
 
© Flickr / liz westМясной борщ
Мясной борщ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Flickr / liz west
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал в беседе с телеканалом "360" об отношении российского президента и его предшественников к борщу.
По его словам, власти страны никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности блюда, заявления о которой сейчас все чаще звучат из Киева.
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"Никогда не писали "русский" борщ или "украинский". Говорили просто "борщ" и указывали, с чем он: с мясом, уткой и так далее", — рассказал он.
Галкин отметил, что президент России Владимир Путин также нередко заказывал это блюдо.
"Наш президент просто пишет "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине", — подытожил он.
Помимо прочего, шеф-повар назвал бессмысленными разговоры о принадлежности блюда и его национализации на Украине и выразил мнение, что борщ должен быть "народным и вкусным".
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