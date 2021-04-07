https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727114387.html

Православные христиане встречают Благовещение

Православные христиане встречают Благовещение

В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T00:24

2021-04-07T00:24

2021-04-07T00:24

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение в столичном храме Христа Спасителя и по народной традиции выпустит птиц, сообщили в пресс-службе патриарха.Благовещение - двунадесятый – один из 12 главных церковных праздников. Согласно Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего сына. В честь этого события и установлен праздник.По Евангелию от Луки, архангел Гавриил сказал Деве Марии: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами… и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус". Непорочная дева сначала пребывала в недоумении, не поняв, "как будет это, когда я мужа не знаю?" "Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим", - сказал ангел. На это Мария с покорностью ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".Как отметил в беседе с РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, Благовещение – ответ Богоматери на призыв божественной любви, в ее согласии – пример смирения перед Богом."Бог призывает человека – и человек откликается, и тогда Бог может воплотиться. Вопрос в том, действительно ли Бог является движущей силой человеческой души, действительно ли человек открывает свое сердце Богу. Если это происходит, жизнь человека преображается. А если человек живет так, как будто Бога нет, и говорит, что Бог у него в душе, то это обман – себя и других", - сказал Первозванский.В праздник Благовещения послабляется постное меню – разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения, духовенство меняет темные облачения на праздничные – светлые.Согласно народной традиции, на Благовещение принято выпускать птиц, однако священники призывают относиться к этому ответственно, чтобы птицы не пострадали. Так, например, Первозванский советует в городе выпускать голубей, которые просто вернутся в голубятню, за городом - диких птиц, но для этого нужно покупать специальных птиц "на выпуск", а также правильно с ними обращаться.

https://ria.ru/20210405/blagoveschenie-1604322975.html

https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html

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россия, русская православная церковь, москва, общество