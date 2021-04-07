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https://ria.ru/20210407/bil-1727236292.html
Блогеру Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце
Блогеру Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце
Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:05
2021-04-07T19:16
эдвард бил (блогер)
сергей жорин
андрей князев
садовое кольцо (москва)
происшествия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, потерпевшей признали женщину, получившую тяжелые травмы в аварии с участием блогера.По делу назначили экспертизы, у Била дома провели обыск, полиция опросила свидетелей ДТП.К материалам уголовного дела приобщили видеозаписи камер наружного наблюдения.Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце, недалеко от Смоленской площади. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.По данным Дептранса Москвы, за машиной числится 566 штрафов за нарушения ПДД.Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в аварии пострадала сотрудница аппарата ГД Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Адвокат Артемовой Андрей Князев накануне рассказал РИА Новости, что ее состояние улучшилось.
https://ria.ru/20210406/bil-1727075456.html
https://ria.ru/20210402/dopros-1603950826.html
https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html
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Эдвард Бил пришел в здание полиции с адвокатами
Эдварду Билу грозит срок до 2 лет тюрьмы по предъявленному обвинению. Кадры с блогером из здания Петровки, 38.
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эдвард бил (блогер), сергей жорин, андрей князев, садовое кольцо (москва), происшествия

Блогеру Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце

17:05 07.04.2021 (обновлено: 19:16 07.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, потерпевшей признали женщину, получившую тяжелые травмы в аварии с участием блогера.
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:59
Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП
По делу назначили экспертизы, у Била дома провели обыск, полиция опросила свидетелей ДТП.
К материалам уголовного дела приобщили видеозаписи камер наружного наблюдения.
Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце, недалеко от Смоленской площади. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:39
Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы
По данным Дептранса Москвы, за машиной числится 566 штрафов за нарушения ПДД.
Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в аварии пострадала сотрудница аппарата ГД Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Адвокат Артемовой Андрей Князев накануне рассказал РИА Новости, что ее состояние улучшилось.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 12:16
"По полной программе": Губерниев призвал наказать блогера Эдварда Била
 
Эдвард Бил (блогер)Сергей ЖоринАндрей КнязевСадовое кольцо (Москва)Происшествия
 
 
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