https://ria.ru/20210407/bil-1727236292.html

Блогеру Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце

Блогеру Билу предъявили обвинение по делу о ДТП на Садовом кольце

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:05

2021-04-07T17:05

2021-04-07T19:16

эдвард бил (блогер)

сергей жорин

андрей князев

садовое кольцо (москва)

происшествия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, потерпевшей признали женщину, получившую тяжелые травмы в аварии с участием блогера.По делу назначили экспертизы, у Била дома провели обыск, полиция опросила свидетелей ДТП.К материалам уголовного дела приобщили видеозаписи камер наружного наблюдения.Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце, недалеко от Смоленской площади. Спорткар Audi RS6, за рулем которого был Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.По данным Дептранса Москвы, за машиной числится 566 штрафов за нарушения ПДД.Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в аварии пострадала сотрудница аппарата ГД Мария Артемова. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Адвокат Артемовой Андрей Князев накануне рассказал РИА Новости, что ее состояние улучшилось.

https://ria.ru/20210406/bil-1727075456.html

https://ria.ru/20210402/dopros-1603950826.html

https://rsport.ria.ru/20210405/avariya-1604265668.html

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эдвард Бил пришел в здание полиции с адвокатами Эдварду Билу грозит срок до 2 лет тюрьмы по предъявленному обвинению. Кадры с блогером из здания Петровки, 38. 2021-04-07T17:05 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), сергей жорин, андрей князев, садовое кольцо (москва), происшествия