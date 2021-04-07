https://ria.ru/20210407/bespilotniki-1727236922.html

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:08

2021-04-07T17:08

2021-04-07T17:13

яков осадчий

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обсе

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР не раз заявляла о размещении украинскими силовиками техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, осуществляя глушение сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии", - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР.По его словам, украинские силовики таким образом пытаются скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения вопреки минским договоренностям. Осадчий добавил, что для глушения сигналов управления беспилотников миссии ОБСЕ украинские силовики развернули станции радиоэлектронной борьбы вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Выскрива, Золотое и Орехово.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210407/donbass-1727229967.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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яков осадчий, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире