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Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони снова оказался в больнице, сообщает газета la Repubblica. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:19
2021-04-07T12:19
2021-04-07T12:40
сильвио берлускони
италия
в мире
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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони снова оказался в больнице, сообщает газета la Repubblica.Политик во вторник прошел контрольное обследование в миланской клинике San Raffaele, после которого врачи решили оставить его в медучреждении для дальнейшего наблюдения.Как отмечается, 84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери. В больницу, добавила la Repubblica, он прилетел на вертолете.В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.Также экс-премьер провел несколько дней в больнице в конце марта. Тогда его адвокат объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.
https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html
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сильвио берлускони, италия, в мире