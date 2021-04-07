https://ria.ru/20210407/berluskoni-1727158727.html

Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони снова оказался в больнице, сообщает газета la Repubblica. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:19

2021-04-07T12:19

2021-04-07T12:40

сильвио берлускони

италия

в мире

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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони снова оказался в больнице, сообщает газета la Repubblica.Политик во вторник прошел контрольное обследование в миланской клинике San Raffaele, после которого врачи решили оставить его в медучреждении для дальнейшего наблюдения.Как отмечается, 84-летний Берлускони провел пасхальные праздники в гостях у своей дочери. В больницу, добавила la Repubblica, он прилетел на вертолете.В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.Также экс-премьер провел несколько дней в больнице в конце марта. Тогда его адвокат объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.

https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html

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сильвио берлускони, италия, в мире