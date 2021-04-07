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Правительство разрабатывает новый критерий бедности
Правительство разрабатывает новый критерий бедности
Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:22
2021-04-07T17:34
россия
алексей кудрин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.Он пояснил, что этот параметр учитывает вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума.При этом Кудрин подчеркнул, что Счетная палата пока не знакома с этим критерием.Аудиторы ведомства изучили принятые властями меры по борьбе с бедностью и внесли на рассмотрение правительства собственные предложения. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.Депутаты, в свою очередь, напомнили, что с этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.В 2021 году власти установили прожиточный минимум на уровне 11 653 рубля.Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной процентов.В середине октября 2020 года глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в России бедными являются почти 20 миллионов человек.
https://ria.ru/20210405/bednost-1604298698.html
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россия, алексей кудрин, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, счетная палата рф, общество

Правительство разрабатывает новый критерий бедности

14:22 07.04.2021 (обновлено: 17:34 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он пояснил, что этот параметр учитывает вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:05
Кудрин объяснил закрытое обсуждение мер по борьбе с бедностью
При этом Кудрин подчеркнул, что Счетная палата пока не знакома с этим критерием.
Аудиторы ведомства изучили принятые властями меры по борьбе с бедностью и внесли на рассмотрение правительства собственные предложения. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.
Депутаты, в свою очередь, напомнили, что с этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 05:08
Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России в 2021 году
В 2021 году власти установили прожиточный минимум на уровне 11 653 рубля.
Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной процентов.
В середине октября 2020 года глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в России бедными являются почти 20 миллионов человек.
 
РоссияАлексей КудринФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФСчетная палата РФОбщество
 
 
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