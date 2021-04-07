https://ria.ru/20210407/bednost-1727189609.html

Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:22

2021-04-07T14:22

2021-04-07T17:34

россия

алексей кудрин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.Он пояснил, что этот параметр учитывает вступивший в силу в этом году новый порядок определения прожиточного минимума.При этом Кудрин подчеркнул, что Счетная палата пока не знакома с этим критерием.Аудиторы ведомства изучили принятые властями меры по борьбе с бедностью и внесли на рассмотрение правительства собственные предложения. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.Депутаты, в свою очередь, напомнили, что с этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.В 2021 году власти установили прожиточный минимум на уровне 11 653 рубля.Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности своей основной задачей, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до шести с половиной процентов.В середине октября 2020 года глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в России бедными являются почти 20 миллионов человек.

https://ria.ru/20210405/bednost-1604298698.html

https://ria.ru/20210331/bednost-1603553940.html

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россия, алексей кудрин, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, счетная палата рф, общество