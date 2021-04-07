https://ria.ru/20210407/bayden-1727279491.html

Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США, заявил Байден

Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:39

2021-04-07T21:39

2021-04-07T21:39

джо байден

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США.По словам Байдена, выступавшего с речью, Китай "не дремлет" и не ждет, пока США согласятся инвестировать в инфраструктуру и высокие технологии."Автократы ставят на то, что демократия не сможет создать единство, необходимое, чтобы оставаться в гонке с ними. Мы не можем допустить, чтобы они оказались правы", - добавил он.Байден пытается убедить конгресс проголосовать за пакет поддержки инфраструктуры США в 2,3 триллиона, направленный в том числе на усиление экономических позиций страны в мире.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, китай, сша, в мире