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Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США, заявил Байден
Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:39
2021-04-07T21:39
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китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США.По словам Байдена, выступавшего с речью, Китай "не дремлет" и не ждет, пока США согласятся инвестировать в инфраструктуру и высокие технологии."Автократы ставят на то, что демократия не сможет создать единство, необходимое, чтобы оставаться в гонке с ними. Мы не можем допустить, чтобы они оказались правы", - добавил он.Байден пытается убедить конгресс проголосовать за пакет поддержки инфраструктуры США в 2,3 триллиона, направленный в том числе на усиление экономических позиций страны в мире.
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джо байден, китай, сша, в мире

Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США, заявил Байден

21:39 07.04.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай рассчитывает на несовершенство демократии в США.
По словам Байдена, выступавшего с речью, Китай "не дремлет" и не ждет, пока США согласятся инвестировать в инфраструктуру и высокие технологии.

"Они рассчитывают на то, что американская демократия будет слишком медленной, слишком ограниченной, слишком разделенной, чтобы поспевать за ними", - сказал Байден.

"Автократы ставят на то, что демократия не сможет создать единство, необходимое, чтобы оставаться в гонке с ними. Мы не можем допустить, чтобы они оказались правы", - добавил он.
Байден пытается убедить конгресс проголосовать за пакет поддержки инфраструктуры США в 2,3 триллиона, направленный в том числе на усиление экономических позиций страны в мире.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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