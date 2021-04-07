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Пенс решил собрать сторонников Трампа для противодействия Байдену
Пенс решил собрать сторонников Трампа для противодействия Байдену
Бывший вице-президент США при Дональде Трампе, республиканец Майк Пенс объявил о создании группы по защите интересов "Продвижение свободы Америки", которая... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:19
2021-04-07T16:19
майк пенс
heritage foundation
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент США при Дональде Трампе, республиканец Майк Пенс объявил о создании группы по защите интересов "Продвижение свободы Америки", которая будет защищать и поддерживать консервативные ценности, а также выступать против повестки нынешнего президента Джо Байдена, сообщает газета Washington Post."Продвижение свободы Америки" планирует закрепить успех последних четырех лет за счет продвижения консервативных ценностей и успешной политики администрации Трампа... Консерваторы не будут оставаться в стороне, пока радикальные левые и новая администрация пытаются угрожать репутации Америки как величайшей нации в мире своей деструктивной политикой", - приводит издание выдержки из заявления Пенса.Отмечается, что в состав группы войдут видные представители консервативного движения и сторонники Трампа, многие из которых были членами его администрации. Объединение будет заниматься вопросами в трех основных областях - экономике, внешней политики и "американских свободах", включающих, в частности, выбор школы для ребенка и другие вопросы.Как отмечает издание Hill, создание группы защиты интересов – это последняя попытка Пенса сохранить позиции в качестве видного консерватора, так как политик заинтересован в том, чтобы баллотироваться в президенты в 2024 году.Ранее сообщалось, что Пенс присоединится к консервативному экспертному центру Heritage Foundation в качестве заслуженного приглашенного научного сотрудника. В рамках работы, Пенс консультирует экспертов Heritage по вопросам государственной политики и планирует выступить с серией речей по политическим вопросам. Кроме того, он ведет ежемесячную колонку для The Daily Signal, мультимедийного информационного издания Heritage Foundation. Отмечалось, что Пенс намерен присоединиться к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF), чтобы работать в качестве автора ее подкаста.
https://ria.ru/20210405/otnosheniya-1604370615.html
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майк пенс, heritage foundation, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пенс решил собрать сторонников Трампа для противодействия Байдену

16:19 07.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент США при Дональде Трампе, республиканец Майк Пенс объявил о создании группы по защите интересов "Продвижение свободы Америки", которая будет защищать и поддерживать консервативные ценности, а также выступать против повестки нынешнего президента Джо Байдена, сообщает газета Washington Post.
"Продвижение свободы Америки" планирует закрепить успех последних четырех лет за счет продвижения консервативных ценностей и успешной политики администрации Трампа... Консерваторы не будут оставаться в стороне, пока радикальные левые и новая администрация пытаются угрожать репутации Америки как величайшей нации в мире своей деструктивной политикой", - приводит издание выдержки из заявления Пенса.
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Отмечается, что в состав группы войдут видные представители консервативного движения и сторонники Трампа, многие из которых были членами его администрации. Объединение будет заниматься вопросами в трех основных областях - экономике, внешней политики и "американских свободах", включающих, в частности, выбор школы для ребенка и другие вопросы.
Как отмечает издание Hill, создание группы защиты интересов – это последняя попытка Пенса сохранить позиции в качестве видного консерватора, так как политик заинтересован в том, чтобы баллотироваться в президенты в 2024 году.
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Ранее сообщалось, что Пенс присоединится к консервативному экспертному центру Heritage Foundation в качестве заслуженного приглашенного научного сотрудника. В рамках работы, Пенс консультирует экспертов Heritage по вопросам государственной политики и планирует выступить с серией речей по политическим вопросам. Кроме того, он ведет ежемесячную колонку для The Daily Signal, мультимедийного информационного издания Heritage Foundation. Отмечалось, что Пенс намерен присоединиться к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF), чтобы работать в качестве автора ее подкаста.
 
Майк ПенсHeritage FoundationДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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