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В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству
В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству
Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:05
2021-04-07T12:27
уфа
происшествия
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УФА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и внедорожников на сумму свыше 44 миллионов рублей, сообщили в надзорном ведомстве региона.Как указывают прокуроры, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 "квадратов", одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.Отмечается, что после выявления фактов коррупции он уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
https://ria.ru/20210114/sneg-1593073861.html
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уфа, происшествия

В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству

08:05 07.04.2021 (обновлено: 12:27 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и внедорожников на сумму свыше 44 миллионов рублей, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Как указывают прокуроры, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 "квадратов", одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.
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"Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и автомобили он оформил на родных, которые также не обладали такими финансовыми возможностями", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что после выявления фактов коррупции он уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
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"Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации. Кроме того, в суд направлено заявление о наложении ареста на его имущество", — сообщили в надзорном ведомстве.

 
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