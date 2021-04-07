https://ria.ru/20210407/bashkiriya-1727124072.html

В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству

В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству

Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:05

2021-04-07T08:05

2021-04-07T12:27

уфа

происшествия

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УФА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и внедорожников на сумму свыше 44 миллионов рублей, сообщили в надзорном ведомстве региона.Как указывают прокуроры, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 "квадратов", одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.Отмечается, что после выявления фактов коррупции он уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

https://ria.ru/20210114/sneg-1593073861.html

https://ria.ru/20210403/trebovaniya-1604053198.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия