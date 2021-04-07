В Башкирии имущество сотрудника ГИБДД потребовали отдать государству
08:05 07.04.2021 (обновлено: 12:27 07.04.2021)
УФА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Башкирии требует отдать государству имущество начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и внедорожников на сумму свыше 44 миллионов рублей, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Как указывают прокуроры, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии купил в Уфе три офисных помещения общей площадью более 700 "квадратов", одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.
"Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и автомобили он оформил на родных, которые также не обладали такими финансовыми возможностями", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Отмечается, что после выявления фактов коррупции он уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
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"Прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации. Кроме того, в суд направлено заявление о наложении ареста на его имущество", — сообщили в надзорном ведомстве.