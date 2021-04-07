https://ria.ru/20210407/bali-1727154548.html

Индонезия готова открыться для туристов из нескольких стран

Индонезия готова открыться для туристов из нескольких стран

Индонезия может открыть въезд для туристов из Польши, Украины и Нидерландов, сообщил газете Straits Times министр туризма страны Сандиага Уно. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:06

2021-04-07T14:06

2021-04-07T14:06

туризм

сингапур

туризм

туристы

бали (остров)

новости - туризм

польша

китай

нидерланды

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Индонезия может открыть въезд для туристов из Польши, Украины и Нидерландов, сообщил газете Straits Times министр туризма страны Сандиага Уно.Он отметил, что страна также ведет "активные обсуждения" о приеме гостей из Сингапура и Китая.От пребывающих могут потребовать тест на коронавирус до и после прилета. Туристам также могут понадобиться приложения на телефоне, по которым медицинские власти смогут отслеживать их и делать им тесты в случае необходимости.Сандиага отметил, что въезд для туристов в страну, вероятно, будет ограниченным. На Бали может быть не более двух рейсов в день.Кроме того, Индонезия планирует введение новых туристических виз, которые ограничены поездкой только на выбранную территорию. Такие разрешения на въезд будут действительны 60 дней.

https://ria.ru/20210330/indoneziya-1603428807.html

сингапур

бали (остров)

польша

китай

нидерланды

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сингапур, туризм, туристы, бали (остров), новости - туризм, польша, китай, нидерланды, украина