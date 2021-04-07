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Туризм
https://ria.ru/20210407/bali-1727154548.html
Индонезия готова открыться для туристов из нескольких стран
Индонезия готова открыться для туристов из нескольких стран
Индонезия может открыть въезд для туристов из Польши, Украины и Нидерландов, сообщил газете Straits Times министр туризма страны Сандиага Уно. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:06
2021-04-07T14:06
туризм
сингапур
туризм
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бали (остров)
новости - туризм
польша
китай
нидерланды
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Индонезия может открыть въезд для туристов из Польши, Украины и Нидерландов, сообщил газете Straits Times министр туризма страны Сандиага Уно.Он отметил, что страна также ведет "активные обсуждения" о приеме гостей из Сингапура и Китая.От пребывающих могут потребовать тест на коронавирус до и после прилета. Туристам также могут понадобиться приложения на телефоне, по которым медицинские власти смогут отслеживать их и делать им тесты в случае необходимости.Сандиага отметил, что въезд для туристов в страну, вероятно, будет ограниченным. На Бали может быть не более двух рейсов в день.Кроме того, Индонезия планирует введение новых туристических виз, которые ограничены поездкой только на выбранную территорию. Такие разрешения на въезд будут действительны 60 дней.
https://ria.ru/20210330/indoneziya-1603428807.html
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сингапур, туризм, туристы, бали (остров), новости - туризм, польша, китай, нидерланды, украина

Индонезия готова открыться для туристов из нескольких стран

14:06 07.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Нгурах-Рай" города Денпасара на острове Бали в Индонезии
Международный аэропорт Нгурах-Рай города Денпасара на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Индонезия может открыть въезд для туристов из Польши, Украины и Нидерландов, сообщил газете Straits Times министр туризма страны Сандиага Уно.
Он отметил, что страна также ведет "активные обсуждения" о приеме гостей из Сингапура и Китая.
От пребывающих могут потребовать тест на коронавирус до и после прилета. Туристам также могут понадобиться приложения на телефоне, по которым медицинские власти смогут отслеживать их и делать им тесты в случае необходимости.
Сандиага отметил, что въезд для туристов в страну, вероятно, будет ограниченным. На Бали может быть не более двух рейсов в день.
Кроме того, Индонезия планирует введение новых туристических виз, которые ограничены поездкой только на выбранную территорию. Такие разрешения на въезд будут действительны 60 дней.
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 13:40Туризм
В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников
 
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