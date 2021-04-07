https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727275431.html

AstraZeneca пытается понять причины образования тромбов после вакцины

AstraZeneca пытается понять причины образования тромбов после вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от короновируса ее препаратом, но... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:54

2021-04-07T20:54

2021-04-07T20:54

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от короновируса ее препаратом, но подчеркивает, что речь идет об очень редких случаях.Ранее британское агентство по лекарственным веществам порекомендовало по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за редких случаев образования тромбов. Также в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, что такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата."AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменения в описание препарата и уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении компании.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , общество