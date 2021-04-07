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AstraZeneca пытается понять причины образования тромбов после вакцины
AstraZeneca пытается понять причины образования тромбов после вакцины
Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от короновируса ее препаратом, но... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:54
2021-04-07T20:54
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
общество
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ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от короновируса ее препаратом, но подчеркивает, что речь идет об очень редких случаях.Ранее британское агентство по лекарственным веществам порекомендовало по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за редких случаев образования тромбов. Также в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, что такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата."AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменения в описание препарата и уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении компании.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , общество

AstraZeneca пытается понять причины образования тромбов после вакцины

20:54 07.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от короновируса ее препаратом, но подчеркивает, что речь идет об очень редких случаях.
Ранее британское агентство по лекарственным веществам порекомендовало по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за редких случаев образования тромбов. Также в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, что такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.
"AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменения в описание препарата и уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении компании.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОбщество
 
 
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