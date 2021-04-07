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В Британии рекомендовали не прививаться AstraZeneca людям моложе 30 лет
В Британии рекомендовали не прививаться AstraZeneca людям моложе 30 лет
Британский регулятор рекомендовал по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе тридцати лет из-за редких случаев образования тромбов. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:35
2021-04-07T17:35
2021-04-07T17:48
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ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британский регулятор рекомендовал по возможности не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе тридцати лет из-за редких случаев образования тромбов."Объединенный комитет по вакцинации рекомендует, чтобы взрослым моложе 30 лет без хронических заболеваний, которые увеличивают риск острого заболевания COVID-19, предлагалась по возможности другая вакцина от COVID-19", - говорится в заявлении комитета."Преимущества вакцинации препаратом AstraZeneca продолжают превышать риски. Вероятность побочных эффектов остается очень маленькой", - сообщила, в свою очередь, на пресс-конференции глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.Ранее в среду лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - заявил, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, что такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , великобритания, в мире
ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Мария Табак.
Британский регулятор рекомендовал по возможности не прививать препаратом AstraZeneca
людей моложе тридцати лет из-за редких случаев образования тромбов.
"Объединенный комитет по вакцинации рекомендует, чтобы взрослым моложе 30 лет без хронических заболеваний, которые увеличивают риск острого заболевания COVID-19, предлагалась по возможности другая вакцина от COVID-19", - говорится в заявлении комитета.
"Преимущества вакцинации препаратом AstraZeneca продолжают превышать риски. Вероятность побочных эффектов остается очень маленькой", - сообщила, в свою очередь, на пресс-конференции глава британского агентства по лекарственным препаратам доктор Джун Рен.
Ранее в среду лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам - заявил, что допускает возможность связи вакцины АstraZeneca с образованием тромбов, что такие случаи встречаются редко, но они должны быть внесены в список редких побочных эффектов препарата.