https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727235155.html

Регулятор ЕС назвал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca

Регулятор ЕС назвал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca

В список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, ранее известной как AstraZeneca, внесут "необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов", говорится в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:03

2021-04-07T17:03

2021-04-07T18:52

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

astrazeneca

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр — РИА Новости. В список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, ранее известной как AstraZeneca, внесут "необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов", говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА.Такое решение принял комитет по безопасности.В ЕМА напомнили о потенциальной возможности "очень редких случаев образования тромбов" после вакцинации.Как подчеркнули в регуляторе, там по-прежнему считают, что польза от вакцины превышает связанные с ней риски.Глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери накануне объявил, что причины возникновения тромбов все еще остаются неизвестными, исследования продолжаются.В конце января Еврокомиссия разрешила применение на территории ЕС вакцины для профилактики коронавируса, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.В марте стали появляться сообщения об опасных осложнениях у некоторых пациентов. Первой тревогу забила Австрия — у одного привившегося диагностировали множественный тромбоз, и он умер через десять дней после вакцинации, другого госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией стали сообщать о тромбоэмболических осложнениях и другие страны.В результате многие государства приостановили вакцинацию этим препаратом.

https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727181630.html

https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604447689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, в мире, astrazeneca