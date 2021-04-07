https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727181630.html
Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca
Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca
Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:49
2021-04-07T13:49
2021-04-07T14:16
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astrazeneca
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СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение прививок для сотрудников и медработников детских образовательных учреждений и учреждений по уходу за инвалидами, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Вакцинация указанных в заявлении групп граждан должна была начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что в апреле прививку AstraZeneca должны были получить некоторые работники сферы образования, в том числе около 51 тысячи учителей, отвечающих за уход за детьми с ограниченными возможностями, и еще 13 тысяч медработников в детских садах.Решение связано с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее признало связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери."Это мера на опережение, с учетом безопасности вакцинируемых от COVID-19 как приоритета", - заявила глава KDCA Чон Ын Гён.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
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здоровье - общество, в мире, astrazeneca , южная корея
СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея
приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca
на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение прививок для сотрудников и медработников детских образовательных учреждений и учреждений по уходу за инвалидами, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
"Откладывается вакцинация работников учреждений специального и детского образования, медработников в школах, учреждениях по уходу за инвалидами и детских садах. Временно приостанавливается идущая вакцинация препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет", - говорится в заявлении KDCA.
Вакцинация указанных в заявлении групп граждан должна была начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что в апреле прививку AstraZeneca должны были получить некоторые работники сферы образования, в том числе около 51 тысячи учителей, отвечающих за уход за детьми с ограниченными возможностями, и еще 13 тысяч медработников в детских садах.
Решение связано с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее признало связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери.
"Это мера на опережение, с учетом безопасности вакцинируемых от COVID-19 как приоритета", - заявила глава KDCA Чон Ын Гён.