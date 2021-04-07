https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727181630.html

Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca

Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca

Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:49

2021-04-07T13:49

2021-04-07T14:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

в мире

astrazeneca

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg

СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение прививок для сотрудников и медработников детских образовательных учреждений и учреждений по уходу за инвалидами, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Вакцинация указанных в заявлении групп граждан должна была начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что в апреле прививку AstraZeneca должны были получить некоторые работники сферы образования, в том числе около 51 тысячи учителей, отвечающих за уход за детьми с ограниченными возможностями, и еще 13 тысяч медработников в детских садах.Решение связано с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее признало связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери."Это мера на опережение, с учетом безопасности вакцинируемых от COVID-19 как приоритета", - заявила глава KDCA Чон Ын Гён.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире, astrazeneca , южная корея