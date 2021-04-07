Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/astrazeneca-1727181630.html
Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca
Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca
Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:49
2021-04-07T14:16
распространение коронавируса
здоровье - общество
в мире
astrazeneca
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_762dcbc18b30c5605c929a0e6f587f31.jpg
СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение прививок для сотрудников и медработников детских образовательных учреждений и учреждений по уходу за инвалидами, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Вакцинация указанных в заявлении групп граждан должна была начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что в апреле прививку AstraZeneca должны были получить некоторые работники сферы образования, в том числе около 51 тысячи учителей, отвечающих за уход за детьми с ограниченными возможностями, и еще 13 тысяч медработников в детских садах.Решение связано с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее признало связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери."Это мера на опережение, с учетом безопасности вакцинируемых от COVID-19 как приоритета", - заявила глава KDCA Чон Ын Гён.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600979802_64:0:1836:1329_1920x0_80_0_0_72edf3b3a2f950d7f0324deb61f123c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, в мире, astrazeneca , южная корея

Южная Корея приостановила вакцинацию людей до 60 лет AstraZeneca

13:49 07.04.2021 (обновлено: 14:16 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея приостановит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca на фоне сообщений о связи прививки с образованием тромбов, а также отложит проведение прививок для сотрудников и медработников детских образовательных учреждений и учреждений по уходу за инвалидами, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
"Откладывается вакцинация работников учреждений специального и детского образования, медработников в школах, учреждениях по уходу за инвалидами и детских садах. Временно приостанавливается идущая вакцинация препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет", - говорится в заявлении KDCA.
Вакцинация указанных в заявлении групп граждан должна была начаться на этой неделе. Ранее сообщалось, что в апреле прививку AstraZeneca должны были получить некоторые работники сферы образования, в том числе около 51 тысячи учителей, отвечающих за уход за детьми с ограниченными возможностями, и еще 13 тысяч медработников в детских садах.
Решение связано с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее признало связь между вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери.
"Это мера на опережение, с учетом безопасности вакцинируемых от COVID-19 как приоритета", - заявила глава KDCA Чон Ын Гён.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВ миреAstraZenecaЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
01:14В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
01:07Bloomberg сообщил о возможных планах США по высылке российских дипломатов
Лента новостейМолния