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Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
Экс-глава наукограда Циолковский в Приамурье Сергей Левицкий арестован на два месяца, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:21
2021-04-07T12:33
россия
циолковский (наукоград)
общество
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Экс-глава наукограда Циолковский в Приамурье Сергей Левицкий арестован на два месяца, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Благовещенский городской суд.В Instagram Левицкого в среду появилось видеосообщение, записанное, судя по кадрам, летом 2020 года. В нем экс-глава наукограда сообщает, что его подозревают во взяточничестве. Как следует из слов Левицкого, ему инкриминируют получение денег от его лучшего друга за победу того в 2018 году в аукционе на строительство снежного городка. Сам экс-глава говорит, что друг выплачивал ему долг по расписке за кредит, который Левицкий вернул за него банку."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. …Избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении суда. Максимальная санкция по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - лишение свободы на семь лет.Левицкий занял пост главы Циолковского в ноябре 2018 года. Пятого марта он сообщил, что покидает пост по собственному желанию и по семейным обстоятельствам должен находиться в Благовещенске.Николая Кохно, который руководил Циолковским до Левицкого, в июне 2019 года приговорили к 6 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html
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россия, циолковский (наукоград), общество, происшествия

Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца

12:21 07.04.2021 (обновлено: 12:33 07.04.2021)
 
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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апр – РИА Новости. Экс-глава наукограда Циолковский в Приамурье Сергей Левицкий арестован на два месяца, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Благовещенский городской суд.
В Instagram Левицкого в среду появилось видеосообщение, записанное, судя по кадрам, летом 2020 года. В нем экс-глава наукограда сообщает, что его подозревают во взяточничестве. Как следует из слов Левицкого, ему инкриминируют получение денег от его лучшего друга за победу того в 2018 году в аукционе на строительство снежного городка. Сам экс-глава говорит, что друг выплачивал ему долг по расписке за кредит, который Левицкий вернул за него банку.
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"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. …Избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении суда. Максимальная санкция по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - лишение свободы на семь лет.
Левицкий занял пост главы Циолковского в ноябре 2018 года. Пятого марта он сообщил, что покидает пост по собственному желанию и по семейным обстоятельствам должен находиться в Благовещенске.
Николая Кохно, который руководил Циолковским до Левицкого, в июне 2019 года приговорили к 6 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
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