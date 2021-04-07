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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210407/antisemitizm-1727182132.html
Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов
Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов
Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:51
2021-04-07T14:03
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев осквернения еврейских кладбищ и памятников выросло на 25%, говорится в докладе Центра Кантора.Центр Кантора, исследующий антисемитизм, представил в среду ежегодный доклад о ненависти к евреям в мире."Число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371. Кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома", - говорится в докладе.Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог."Рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ", - отмечают специалисты.
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франция, сша, украина

Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов

13:51 07.04.2021 (обновлено: 14:03 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев осквернения еврейских кладбищ и памятников выросло на 25%, говорится в докладе Центра Кантора.
Центр Кантора, исследующий антисемитизм, представил в среду ежегодный доклад о ненависти к евреям в мире.
"Число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371. Кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома", - говорится в докладе.
Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог.
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"Рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ", - отмечают специалисты.
 
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