https://ria.ru/20210407/antisemitizm-1727182132.html

Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов

Уровень антисемитизма в мире за прошлый год уменьшился на 19 процентов

Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:51

2021-04-07T13:51

2021-04-07T14:03

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число проявлений антисемитизма с применением насилия в 2020 году снизилось в мире из-за карантинных мер на 19% по сравнению с 2019 годом, при этом число случаев осквернения еврейских кладбищ и памятников выросло на 25%, говорится в докладе Центра Кантора.Центр Кантора, исследующий антисемитизм, представил в среду ежегодный доклад о ненависти к евреям в мире."Число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введенных карантинных мер на 19% — с 456 инцидентов до 371. Кроме того, на 37% (со 170 случаев в 2019 году до 107 в 2020 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество случаев причинения ущерба частной собственности снизилось на 35% (со 130 до 84 инцидентов) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома", - говорится в докладе.Однако наблюдался 25-процентный рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников (с 77 до 96 инцидентов), поскольку эти объекты открыты и не охраняются. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число оскверненных вандалами синагог."Рост проявлений антисемитизма был зафиксирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании, и особенно во Франции и Канаде. Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США. В Германии был зарегистрирован рост общего числа инцидентов, когда противодействие вакцинации породило сравнение сложившейся ситуации с Холокостом, и продолжалось осквернение еврейских мемориалов и кладбищ", - отмечают специалисты.

https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html

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