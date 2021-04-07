https://ria.ru/20210407/akter-1727149702.html

Умер актер из сериала "След" и фильма "Три вокзала — три сестры"

Умер актер из сериала "След" и фильма "Три вокзала — три сестры"

Актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет, сообщает портал Кино-Театр.ру. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:37

2021-04-07T11:37

2021-04-07T12:19

культура

след (сериал)

московский государственный институт культуры

ссср

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет, сообщает портал Кино-Театр.ру.Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а также Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.В 2000-е годы начал активно сниматься в телесериалах. Наиболее известен своими ролями в фильмах "Три вокзала — три сестры" (2008), "Пока живу, люблю" (2013) и телесериале "След" (2007).

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

след (сериал), московский государственный институт культуры, ссср, общество