Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210407/akter-1727149702.html
Умер актер из сериала "След" и фильма "Три вокзала — три сестры"
Умер актер из сериала "След" и фильма "Три вокзала — три сестры"
Актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет, сообщает портал Кино-Театр.ру. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:37
2021-04-07T12:19
культура
след (сериал)
московский государственный институт культуры
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727149820_0:0:755:425_1920x0_80_0_0_215e767f44ac9397da34275d7c0fb301.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет, сообщает портал Кино-Театр.ру.Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а также Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.В 2000-е годы начал активно сниматься в телесериалах. Наиболее известен своими ролями в фильмах "Три вокзала — три сестры" (2008), "Пока живу, люблю" (2013) и телесериале "След" (2007).
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727149820_94:0:661:425_1920x0_80_0_0_bac0bf3e8e25b3551ed9150aac0c3453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
след (сериал), московский государственный институт культуры, ссср, общество

Умер актер из сериала "След" и фильма "Три вокзала — три сестры"

11:37 07.04.2021 (обновлено: 12:19 07.04.2021)
 
© Пальма Фильм, 2008Кадр из фильма "Три вокзала - три сестры"
Кадр из фильма Три вокзала - три сестры - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Пальма Фильм, 2008
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Актер Александр Гаспарьянц умер в возрасте 68 лет, сообщает портал Кино-Театр.ру.
Гаспарьянц родился в 1953 году. Окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а также Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году окончил Московский государственный институт культуры.
В 2000-е годы начал активно сниматься в телесериалах. Наиболее известен своими ролями в фильмах "Три вокзала — три сестры" (2008), "Пока живу, люблю" (2013) и телесериале "След" (2007).
 
КультураСлед (сериал)Московский государственный институт культурыСССРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45В Госдуме оценили данные о возможных изменениях в российских паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
12:09СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
12:07Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
12:06Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Лента новостейМолния