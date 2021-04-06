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В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев
В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев
Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T22:04
2021-04-06T22:04
россия
жилищник
жкх
автомобильные дороги
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом дефицита в рабочих в сфере ЖКХ нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что трудовых мигрантов продолжают привлекать в ГБУ "Жилищник" и "Автомобильные дороги" в административных округах."Все, кто пожелал остаться на зиму в Москве, продолжили работать. В момент сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы проводили тестирование, оказывали квалифицированную медицинскую помощь. Для рабочих создали бытовые условия. Именно благодаря этим мерам в системе как работали 120 тысяч человек, так и работают. Острого дефицита кадров мы не наблюдаем, замещение свободных вакансий производится в штатном порядке", - отметил заммэра.
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россия, жилищник, жкх, автомобильные дороги, петр бирюков, москва, общество

В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев

22:04 06.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУстановка водоналивных бонов у парка "Зарядье"
Установка водоналивных бонов у парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом дефицита в рабочих в сфере ЖКХ нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В последние годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства столицы трудовых мигрантов все меньше. Организации, подведомственные департаменту ЖКХ, полностью ушли от этой практики, в этих компаниях трудоустроены только граждане РФ", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".

Он отметил, что трудовых мигрантов продолжают привлекать в ГБУ "Жилищник" и "Автомобильные дороги" в административных округах.
"Все, кто пожелал остаться на зиму в Москве, продолжили работать. В момент сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы проводили тестирование, оказывали квалифицированную медицинскую помощь. Для рабочих создали бытовые условия. Именно благодаря этим мерам в системе как работали 120 тысяч человек, так и работают. Острого дефицита кадров мы не наблюдаем, замещение свободных вакансий производится в штатном порядке", - отметил заммэра.
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РоссияЖилищникЖКХАвтомобильные дорогиПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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