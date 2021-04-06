https://ria.ru/20210406/zhkkh-1727106945.html

В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев

В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев

Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T22:04

2021-04-06T22:04

2021-04-06T22:04

россия

жилищник

жкх

автомобильные дороги

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом дефицита в рабочих в сфере ЖКХ нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что трудовых мигрантов продолжают привлекать в ГБУ "Жилищник" и "Автомобильные дороги" в административных округах."Все, кто пожелал остаться на зиму в Москве, продолжили работать. В момент сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы проводили тестирование, оказывали квалифицированную медицинскую помощь. Для рабочих создали бытовые условия. Именно благодаря этим мерам в системе как работали 120 тысяч человек, так и работают. Острого дефицита кадров мы не наблюдаем, замещение свободных вакансий производится в штатном порядке", - отметил заммэра.

https://ria.ru/20210406/migranty-1727031857.html

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россия, жилищник, жкх, автомобильные дороги, петр бирюков, москва, общество