В Москве организации ЖКХ отказались от трудоустройства иностранцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУстановка водоналивных бонов у парка "Зарядье"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Организации, подведомственные столичному департаменту ЖКХ, ушли от практики трудоустройства мигрантов, в этих компаниях работают только граждане РФ, в целом дефицита в рабочих в сфере ЖКХ нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В последние годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства столицы трудовых мигрантов все меньше. Организации, подведомственные департаменту ЖКХ, полностью ушли от этой практики, в этих компаниях трудоустроены только граждане РФ", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете".
Он отметил, что трудовых мигрантов продолжают привлекать в ГБУ "Жилищник" и "Автомобильные дороги" в административных округах.
"Все, кто пожелал остаться на зиму в Москве, продолжили работать. В момент сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы проводили тестирование, оказывали квалифицированную медицинскую помощь. Для рабочих создали бытовые условия. Именно благодаря этим мерам в системе как работали 120 тысяч человек, так и работают. Острого дефицита кадров мы не наблюдаем, замещение свободных вакансий производится в штатном порядке", - отметил заммэра.