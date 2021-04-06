https://ria.ru/20210406/zemli-1727091431.html

В ГД предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах

В ГД предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах, в частности, Тверской и Калужской областях. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:38

2021-04-06T19:38

2021-04-06T19:38

петр толстой

госдума рф

москва

тверская область

калужская область

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах, в частности, Тверской и Калужской областях.Кроме того, он напомнил, что в Госдуме на данный момент идет разработка проекта федерального закона о единых льготах многодетным семьям."Речь идет о том, чтобы не только на уровне региона была помощь, но чтобы был федеральный статус многодетной семьи, который даст возможность семьям с детьми переезжать из региона в регион. Потому что сейчас статусы разные и льготы разные. Прежде всего речь идет о том, чтобы установить федеральные льготы для многодетных семей, чтобы это было не решение главы региона, не возможность региона, а льгота государства", - отметил Толстой.

https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html

москва

тверская область

калужская область

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петр толстой, госдума рф, москва, тверская область, калужская область, общество