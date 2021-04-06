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В ГД предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах
В ГД предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах, в частности, Тверской и Калужской областях. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:38
2021-04-06T19:38
петр толстой
госдума рф
москва
тверская область
калужская область
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах, в частности, Тверской и Калужской областях.Кроме того, он напомнил, что в Госдуме на данный момент идет разработка проекта федерального закона о единых льготах многодетным семьям."Речь идет о том, чтобы не только на уровне региона была помощь, но чтобы был федеральный статус многодетной семьи, который даст возможность семьям с детьми переезжать из региона в регион. Потому что сейчас статусы разные и льготы разные. Прежде всего речь идет о том, чтобы установить федеральные льготы для многодетных семей, чтобы это было не решение главы региона, не возможность региона, а льгота государства", - отметил Толстой.
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петр толстой, госдума рф, москва, тверская область, калужская область, общество

В ГД предложили выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах

19:38 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил выделять земли многодетным москвичам в соседних регионах, в частности, Тверской и Калужской областях.

"У нас в Москве многие жалуются, что обещанная земля для многодетных - где она? В Москве нет земли и нам московские чиновники спокойно говорят, что земли нет, закончилась. А что мешает в век электронных услуг дать земли в Тверской, Калужской и других губерниях", - заявил Толстой на встрече с многодетными семьями в Люблино.

Кроме того, он напомнил, что в Госдуме на данный момент идет разработка проекта федерального закона о единых льготах многодетным семьям.
"Речь идет о том, чтобы не только на уровне региона была помощь, но чтобы был федеральный статус многодетной семьи, который даст возможность семьям с детьми переезжать из региона в регион. Потому что сейчас статусы разные и льготы разные. Прежде всего речь идет о том, чтобы установить федеральные льготы для многодетных семей, чтобы это было не решение главы региона, не возможность региона, а льгота государства", - отметил Толстой.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Петр ТолстойГосдума РФМоскваТверская областьКалужская областьОбщество
 
 
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