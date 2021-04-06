https://ria.ru/20210406/yama-1604375632.html
Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T04:10
2021-04-06T04:10
2021-04-06T04:10
наталья смирнова (финансовый советник)
россия
долг
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода "черной меткой": на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом, и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят. Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например, договариваться с банком о кредитных каникулах. Третий способ выхода из "долговой ямы", считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование ‒ то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.
https://ria.ru/20210227/zaym-1599183684.html
https://ria.ru/20210301/kredity-1599361249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья смирнова (финансовый советник), россия, долг, деньги, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Облегчить ставшее непосильным долговое
бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik
.
По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.
"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", – предлагает независимый финансовый советник.
Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода "черной меткой": на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом, и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят.
Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например, договариваться с банком о кредитных каникулах.
"Если ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах", – сказала Смирнова.
Третий способ выхода из "долговой ямы", считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование ‒ то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.