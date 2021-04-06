Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/yama-1604375632.html
Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T04:10
2021-04-06T04:10
наталья смирнова (финансовый советник)
россия
долг
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода "черной меткой": на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом, и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят. Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например, договариваться с банком о кредитных каникулах. Третий способ выхода из "долговой ямы", считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование ‒ то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.
https://ria.ru/20210227/zaym-1599183684.html
https://ria.ru/20210301/kredity-1599361249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья смирнова (финансовый советник), россия, долг, деньги, общество

Россиянам предложили три выхода из долговой ямы

04:10 06.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.
"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6‒12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", – предлагает независимый финансовый советник.
Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода "черной меткой": на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом, и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 01:12
Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например, договариваться с банком о кредитных каникулах.
"Если ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах", – сказала Смирнова.
Третий способ выхода из "долговой ямы", считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование ‒ то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:12
Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
 
Наталья Смирнова (финансовый советник)РоссияДолгДеньгиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния