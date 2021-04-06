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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210406/yakutiya-1604406539.html
Якутия приняла чемпионат России по кикбоксингу
Якутия приняла чемпионат России по кикбоксингу
Чемпионат России по кикбоксингу и первенство РФ в разделе "К-1" пройдут в городе Якутске с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:13
2021-04-06T11:13
республика саха (якутия)
василий павлов
легкая атлетика
сергей миронов
сша
якутск
олимпийские игры
спорт
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Чемпионат России по кикбоксингу и первенство РФ в разделе "К-1" пройдут в городе Якутске с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Во вторник в спортивном комплексе "Триумф" начались соревнования чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К-1. По информации организаторов, участие примут 506 спортсменов из 38 команд. Соревнования продлятся по 10 апреля. По итогам первенства будет сформирована сборная, которая поедет на чемпионат мира, и поборется за путевку на Всемирные игры в 2022 году в США.В своем приветствии он подчеркнул, что в разные годы чемпионами мира по кикбоксингу становились многие спортсмены-якутяне: шестикратная чемпионка мира Оксана Васильева, трёхкратный чемпион мира Иннокентий Макаров, двукратные чемпионы Василий Васильев и Лидия Андреева, чемпионы мира Василий Павлов, Сергей Миронов и Мария Кривошапкина.
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василий павлов, легкая атлетика, сергей миронов, сша, якутск, олимпийские игры, спорт

Якутия приняла чемпионат России по кикбоксингу

11:13 06.04.2021
 
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Чемпионат России по кикбоксингу и первенство РФ в разделе "К-1" пройдут в городе Якутске с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Во вторник в спортивном комплексе "Триумф" начались соревнования чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К-1. По информации организаторов, участие примут 506 спортсменов из 38 команд. Соревнования продлятся по 10 апреля. По итогам первенства будет сформирована сборная, которая поедет на чемпионат мира, и поборется за путевку на Всемирные игры в 2022 году в США.
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Вчера, 06:32Республика Саха (Якутия)
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"Турниры посвящены светлой памяти нашего прославленного кикбоксера Александра Иванова. 30 лет назад он впервые в истории СССР стал чемпионом мира по кикбоксингу в Лондоне. Это очень важное спортивное достижение, непреходящий повод для гордости и памяти", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева.
В своем приветствии он подчеркнул, что в разные годы чемпионами мира по кикбоксингу становились многие спортсмены-якутяне: шестикратная чемпионка мира Оксана Васильева, трёхкратный чемпион мира Иннокентий Макаров, двукратные чемпионы Василий Васильев и Лидия Андреева, чемпионы мира Василий Павлов, Сергей Миронов и Мария Кривошапкина.
"Уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне, а спортсмены порадуют зрителей своим мастерством... Пусть на земле легендарных боотуров в честных поединках победят самые достойные! Приняв успешный старт на якутской земле, где живут сильные духом и закалённые суровым климатом Крайнего Севера люди, вы будете и впредь достойно представлять великую Россию на чемпионатах и первенствах Азии, Европы и мира", - пожелал участникам Николаев.
 
Республика Саха (Якутия)Василий ПавловЛегкая атлетикаСергей МироновСШАЯкутскОлимпийские игрыСпорт
 
 
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