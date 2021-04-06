https://ria.ru/20210406/yakutiya-1604406539.html

Якутия приняла чемпионат России по кикбоксингу

Якутия приняла чемпионат России по кикбоксингу

Чемпионат России по кикбоксингу и первенство РФ в разделе "К-1" пройдут в городе Якутске с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:13

2021-04-06T11:13

2021-04-06T11:13

республика саха (якутия)

василий павлов

легкая атлетика

сергей миронов

сша

якутск

олимпийские игры

спорт

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ЯКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Чемпионат России по кикбоксингу и первенство РФ в разделе "К-1" пройдут в городе Якутске с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Во вторник в спортивном комплексе "Триумф" начались соревнования чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе К-1. По информации организаторов, участие примут 506 спортсменов из 38 команд. Соревнования продлятся по 10 апреля. По итогам первенства будет сформирована сборная, которая поедет на чемпионат мира, и поборется за путевку на Всемирные игры в 2022 году в США.В своем приветствии он подчеркнул, что в разные годы чемпионами мира по кикбоксингу становились многие спортсмены-якутяне: шестикратная чемпионка мира Оксана Васильева, трёхкратный чемпион мира Иннокентий Макаров, двукратные чемпионы Василий Васильев и Лидия Андреева, чемпионы мира Василий Павлов, Сергей Миронов и Мария Кривошапкина.

https://ria.ru/20210406/bam-1604381147.html

сша

якутск

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василий павлов, легкая атлетика, сергей миронов, сша, якутск, олимпийские игры, спорт