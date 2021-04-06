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В WhatsApp появится функция, необходимая при смене смартфона
В WhatsApp появится функция, необходимая при смене смартфона
Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android. О тестировании новой функции сообщает РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:36
2021-04-06T11:36
2021-04-06T11:36
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp собирается внедрить опцию, которая упростит перенос истории чатов между устройствами на iOS и Android. О тестировании новой функции сообщает портал WABetaInfo.Функция предполагает перенос диалогов, истории сообщений, полученных файлов и подписок на сообщества с одной платформы на другую. Сейчас миграция возможна только с применением сторонних программ. Причиной этого является то, что на устройствах от Apple резервная копия сохраняется в облачном сервисе iCloud, а Android-устройства бэкапят данные на Google Диск.Возможность переноса в настоящее время находится в стадии тестирования и появится в одном из обновлений WhatsApp.
РИА Новости
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whatsapp inc., google, google android, apple, технологии