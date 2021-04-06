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Источник сообщил о взрыве рядом с турецкой военной базой в Сирии
Источник сообщил о взрыве рядом с турецкой военной базой в Сирии
В районе турецкой военной базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник на месте событий. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:14
2021-04-06T21:21
сирия
эль-хасаке
турция
в мире
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АНТАЛЬЯ, 6 апр — РИА Новости. В районе турецкой военной базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник на месте событий.Собеседник агентства уточнил, что в результате ЧП погибли и получили ранения 12 турецких военнослужащих.В свою очередь, сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что во вторник несколько турецких военных и протурецких боевиков скончались, подорвавшись на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн.Районы Сирии, находящиеся на границе с Турцией, контролируют незаконные вооруженные формирования, которые в противостоянии между собой нередко устраивают теракты.Ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор заняли курды. На подконтрольных им территориях действует независимая от Дамаска власть. Правительство Сирии неоднократно предлагало курдам сесть за стол переговоров, но те не хотят налаживать отношения с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
сирия
эль-хасаке
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сирия, эль-хасаке, турция, в мире

Источник сообщил о взрыве рядом с турецкой военной базой в Сирии

20:14 06.04.2021 (обновлено: 21:21 06.04.2021)
 
© AFP 2021 / Omar Haj KadourТурецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AFP 2021 / Omar Haj Kadour
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 6 апр — РИА Новости. В районе турецкой военной базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник на месте событий.
Собеседник агентства уточнил, что в результате ЧП погибли и получили ранения 12 турецких военнослужащих.
В свою очередь, сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что во вторник несколько турецких военных и протурецких боевиков скончались, подорвавшись на противопехотных минах возле города Рас-аль-Эйн.
Районы Сирии, находящиеся на границе с Турцией, контролируют незаконные вооруженные формирования, которые в противостоянии между собой нередко устраивают теракты.
Ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор заняли курды. На подконтрольных им территориях действует независимая от Дамаска власть. Правительство Сирии неоднократно предлагало курдам сесть за стол переговоров, но те не хотят налаживать отношения с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
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