https://ria.ru/20210406/vymogatelstvo-1727064676.html
Эксперт предупредил о критической ошибке при встрече с мошенниками
Эксперт предупредил о критической ошибке при встрече с мошенниками
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, как правильно вести себя в ситуации, когда мошенники... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:12
2021-04-06T17:12
2021-04-06T17:30
владимир ульянов
zecurion
мошенничество
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, как правильно вести себя в ситуации, когда мошенники требуют перевести средства на электронный кошелек, угрожая опубликовать некие компрометирующие материалы. Ульянов отметил, что в большинстве случаев злоумышленники рассылают письма через электронную почту. В таком случае ошибкой станет уже само открытие письма, считает он. "Если вдруг случайно открыли письмо, то удалите и забудьте про него. Ну и конечно же, никогда не стоит вступать с мошенниками в переписку", — добавил специалист.Он также подчеркнул, что для психологического давления преступники пишут: "Мы все про тебя знаем, мы подключались к видеокамере". При этом люди, которые из страха обнародования какой-либо личной информации отвечают им, попадают под еще большее давление, которое часто заканчивается неоднократными денежными потерями. По словам Ульянова, очень часто вымогатели рассылают одно и то же письмо одновременно нескольким пользователям, в 99 процентах случаев у мошенников нет никаких файлов или записей личного характера с устройств жертвы. Если бы у шантажистов была компрометирующая информация о пользователе, они бы обязательно показали в письме часть украденной информации о жертве, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210406/moshennichestvo-1604380577.html
https://ria.ru/20210405/moshenniki-1604222285.html
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владимир ульянов, zecurion, мошенничество, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов
в беседе с телеканалом "Москва 24"
рассказал, как правильно вести себя в ситуации, когда мошенники требуют перевести средства на электронный кошелек, угрожая опубликовать некие компрометирующие материалы.
Ульянов отметил, что в большинстве случаев злоумышленники рассылают письма через электронную почту. В таком случае ошибкой станет уже само открытие письма, считает он.
"Если вдруг случайно открыли письмо, то удалите и забудьте про него. Ну и конечно же, никогда не стоит вступать с мошенниками в переписку", — добавил специалист.
Он также подчеркнул, что для психологического давления преступники пишут: "Мы все про тебя знаем, мы подключались к видеокамере". При этом люди, которые из страха обнародования какой-либо личной информации отвечают им, попадают под еще большее давление, которое часто заканчивается неоднократными денежными потерями.
По словам Ульянова, очень часто вымогатели рассылают одно и то же письмо одновременно нескольким пользователям, в 99 процентах случаев у мошенников нет никаких файлов или записей личного характера с устройств жертвы.
Если бы у шантажистов была компрометирующая информация о пользователе, они бы обязательно показали в письме часть украденной информации о жертве, заключил эксперт.