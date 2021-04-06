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Главу Минтруда попросили сделать День космонавтики выходным
Главу Минтруда попросили сделать День космонавтики выходным
Председатель межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать День... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:47
2021-04-06T12:47
россия
антон котяков
юрий гагарин (космонавт)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем, обращение есть в распоряжении РИА Новости.В письме отмечается, что 12 апреля в РФ празднуется одна из самых значимых дат в общественной жизни России в 2021 году - 60-летие полета в космос Юрия Гагарина."Тем временем День космонавтики до сих пор не имеет статуса государственного праздника в нашей стране. Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем на всей территории Российской Федерации. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля", - говорится в письме.По словам автора, инициатива тем более актуальна в силу того, что согласно указу президента 2021 год в России назван Годом науки и технологий. Корсунов уточнил, что специалисты движения провели мониторинг и контент-анализ записей соцсетей, выявив, что есть достаточное количество живых свидетелей события 12 апреля 1961 года, способных поделиться личной живой эмоцией, связанной с Днем космонавтики.Для старшего поколения это праздник патриотизма и гордости за достижения страны, считает Корсунов, для людей средних лет – новых технологий и перспектив, для молодежи – модный праздник космоса и интересного будущего, праздник карьеры и достижений, а для детей - праздник мечты, праздник познания космоса и себя в нем."В связи с вышеизложенным просим вас выступить с соответствующей законодательной инициативой", - добавляется в обращении.
https://ria.ru/20210404/posobiya-1604178964.html
https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html
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россия, антон котяков, юрий гагарин (космонавт), общество

Главу Минтруда попросили сделать День космонавтики выходным

12:47 06.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
В письме отмечается, что 12 апреля в РФ празднуется одна из самых значимых дат в общественной жизни России в 2021 году - 60-летие полета в космос Юрия Гагарина.
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"Тем временем День космонавтики до сих пор не имеет статуса государственного праздника в нашей стране. Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем на всей территории Российской Федерации. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля", - говорится в письме.
По словам автора, инициатива тем более актуальна в силу того, что согласно указу президента 2021 год в России назван Годом науки и технологий. Корсунов уточнил, что специалисты движения провели мониторинг и контент-анализ записей соцсетей, выявив, что есть достаточное количество живых свидетелей события 12 апреля 1961 года, способных поделиться личной живой эмоцией, связанной с Днем космонавтики.
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Для старшего поколения это праздник патриотизма и гордости за достижения страны, считает Корсунов, для людей средних лет – новых технологий и перспектив, для молодежи – модный праздник космоса и интересного будущего, праздник карьеры и достижений, а для детей - праздник мечты, праздник познания космоса и себя в нем.
"В связи с вышеизложенным просим вас выступить с соответствующей законодательной инициативой", - добавляется в обращении.
 
РоссияАнтон КотяковЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
 
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