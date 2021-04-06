https://ria.ru/20210406/vykhodnoy-1604423043.html

Главу Минтруда попросили сделать День космонавтики выходным

Главу Минтруда попросили сделать День космонавтики выходным

Председатель межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать День... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:47

2021-04-06T12:47

2021-04-06T12:47

россия

антон котяков

юрий гагарин (космонавт)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель межрегионального общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем, обращение есть в распоряжении РИА Новости.В письме отмечается, что 12 апреля в РФ празднуется одна из самых значимых дат в общественной жизни России в 2021 году - 60-летие полета в космос Юрия Гагарина."Тем временем День космонавтики до сих пор не имеет статуса государственного праздника в нашей стране. Специалисты нашего движения разработали ряд поправок в Трудовой кодекс РФ, позволяющие сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днем на всей территории Российской Федерации. При этом количество нерабочих дней увеличено не будет, просто один день будет перемещен из новогодних праздников на 12 апреля", - говорится в письме.По словам автора, инициатива тем более актуальна в силу того, что согласно указу президента 2021 год в России назван Годом науки и технологий. Корсунов уточнил, что специалисты движения провели мониторинг и контент-анализ записей соцсетей, выявив, что есть достаточное количество живых свидетелей события 12 апреля 1961 года, способных поделиться личной живой эмоцией, связанной с Днем космонавтики.Для старшего поколения это праздник патриотизма и гордости за достижения страны, считает Корсунов, для людей средних лет – новых технологий и перспектив, для молодежи – модный праздник космоса и интересного будущего, праздник карьеры и достижений, а для детей - праздник мечты, праздник познания космоса и себя в нем."В связи с вышеизложенным просим вас выступить с соответствующей законодательной инициативой", - добавляется в обращении.

https://ria.ru/20210404/posobiya-1604178964.html

https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, юрий гагарин (космонавт), общество