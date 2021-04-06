https://ria.ru/20210406/vstrecha-1604379228.html

Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне

Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне

Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:53

2021-04-06T03:53

2021-04-06T03:53

россия

субраманиам джайшанкар

сергей лавров

шос

мид индии

москва

нью-дели

оон

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155828/84/1558288468_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_026a716ae5f99ea9fc69961a04470910.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.По словам министра, с учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе безусловных приоритетов находится активизация российско-индийской кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи. "Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - отметил он.Лавров подчеркнул, что в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Он напомнил, что в 2020 году удалось провести ряд мероприятий в очном и дистанционном формате, в том числе саммиты ШОС и БРИКС. "В текущем году Нью-Дели председательствует в БРИКС – желаем нашим индийским друзьям успеха, готовы этому всячески содействовать. Индия также приступила к работе в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Планируем продолжить плотные контакты на упомянутых, а также на других международных площадках", - указал министр.Лавров в понедельник прибыл в Индию с официальным визитом. Как сообщило ранее посольство России в Индии, в ходе двухдневного визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.Планируется, что в ходе визита главы внешнеполитических ведомство обсудят "актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".

https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html

https://ria.ru/20210330/rossiya-1603395973.html

россия

москва

нью-дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, шос, мид индии, москва, нью-дели, оон, индия