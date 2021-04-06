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Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:53
2021-04-06T03:53
россия
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
шос
мид индии
москва
нью-дели
оон
индия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.По словам министра, с учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе безусловных приоритетов находится активизация российско-индийской кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи. "Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - отметил он.Лавров подчеркнул, что в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Он напомнил, что в 2020 году удалось провести ряд мероприятий в очном и дистанционном формате, в том числе саммиты ШОС и БРИКС. "В текущем году Нью-Дели председательствует в БРИКС – желаем нашим индийским друзьям успеха, готовы этому всячески содействовать. Индия также приступила к работе в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Планируем продолжить плотные контакты на упомянутых, а также на других международных площадках", - указал министр.Лавров в понедельник прибыл в Индию с официальным визитом. Как сообщило ранее посольство России в Индии, в ходе двухдневного визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.Планируется, что в ходе визита главы внешнеполитических ведомство обсудят "актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".
https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html
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россия, субраманиам джайшанкар, сергей лавров, шос, мид индии, москва, нью-дели, оон, индия

Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне

03:53 06.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Россия и Индия смогут в 2021 году провести двустороннюю встречу на высшем уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.
"Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах. Прорабатываются сроки очередных заседаний межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также межпарламентской комиссии", - сказал он.
По словам министра, с учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе безусловных приоритетов находится активизация российско-индийской кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи. "Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - отметил он.
Лавров подчеркнул, что в России удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Он напомнил, что в 2020 году удалось провести ряд мероприятий в очном и дистанционном формате, в том числе саммиты ШОС и БРИКС. "В текущем году Нью-Дели председательствует в БРИКС – желаем нашим индийским друзьям успеха, готовы этому всячески содействовать. Индия также приступила к работе в Совете Безопасности ООН в качестве его непостоянного члена. Планируем продолжить плотные контакты на упомянутых, а также на других международных площадках", - указал министр.
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Лавров в понедельник прибыл в Индию с официальным визитом. Как сообщило ранее посольство России в Индии, в ходе двухдневного визита Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.
Планируется, что в ходе визита главы внешнеполитических ведомство обсудят "актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на предстоящие встречи на высшем и высоком уровнях и с учетом ориентиров, обозначенных на 20-м российско-индийском саммите 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке".
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